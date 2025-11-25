پخش زنده
استان اردبیل در سالهای اخیر با فعالیت پنج کارخانه تولید فولاد و مقاطع فولادی، گامهای مهمی در مسیر صنعتی شدن و فولادی شدن برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: هماکنون بیش از هزار نفر در این حوزه در استان اردبیل مشغول به کار هستند و هفت کارخانه جدید برای تکمیل زنجیره فولاد، در حال ساخت است.
صادقی افزود: با این سرمایهگذاریها، تا چند سال آینده زنجیره کامل تولید فولاد، از سنگآهن تا محصولات نهایی، به طور کامل در اردبیل مستقر خواهد شد.