المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرکل تربیتبدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گقت: ۴۰ درصد دانشجویان دچار اضافهوزن و ۶۷ درصد بدون هرگونه فعالیت ورزشی هستند، از برنامههای ورزشی سازمان امور دانشجویان برای ایجاد تحول در زندگی و نشاط دانشجویی به عنوان یکی از مهمترین راهبردها نام برد.
زارع برگزاری المپیادهای دروندانشگاهی، استانی و منطقهای و راهاندازی انجمنهای ورزشی دانشجویی از مهمترین اقدامات سازمان امور دانشجویان دانست و از برگزاری دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی در شهریور ۱۴۰۵، شامل رقابتهای جداگانه دختران در دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۶ رشته و پسران در دانشگاه صنعتی شاهرود با ۱۸ رشته ورزشی خبر داد.