در گرامیداشت هفته بسیج چند طرح تولیدی، خدماتی و عمرانی در شهرستان ارومیه به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پنجمین روز از هفته بسیج که با شعار بسیج، مردم باوری خدمت محوری برگزار شد چند طرح تولیدی، خدماتی و عمرانی در شهرستان ارومیه به بهره برداری رسید .

فرمانده بسیج ناحیه مقاومت ارومیه گفت: دو باب کارخانه تولیدی نیمه تعطیل و آسفالت ریزی ۸ مورد راه روستایی و بین مزارع روستائیان و چند کارگاه خرد تولیدی با اشتغال خانگی به بهره برداری رسید.

سرهنگ رضوی افزود: از برنامه‌های محوری بسیج در طول سال اجرا و کمک به طرح‌های مختلف و متنوع بسیج سازندگی در قالب وام‌های اقتصاد مقاومتی از طریق سپاه شهدای استان برای رفع موانع تولید و کار آفرینی می‌باشد که همه مردم می‌توانند در این وام‌های اقتصاد مقاومتی طبق روال عادی و قانونی ثبت نام و از مزایای آن استفاده کنند.