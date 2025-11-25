معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابی‌طالب با اشاره به اعزام نخستین گروه دانش آموزان پسر استان قم به اردوی راهیان نور گفت: تا پایان آذر بیش از ۵ هزار دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ امیر جعفری گفت: در آبان ۵ هزار دانش آموز دختر به مناطق عملیات جنوب اعزام شده بودند و آذرماه نیز ۵ هزار دانش آموز دختردیگر به اردوی راهیان نور اعزام می شوند که امروزنخستین گروه از پسران دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابی‌طالب بازدید از مناطق عملیاتی فکه شلمچه هویزه و معراج شهدای شهید محمود نژاد را از مهمترین برنامه‌های بازدید راهیان نور امسال اعلام کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام همچنین خاطرنشان کرد: تا بهمن ماه امسال نیز ۶۰۰۰ نفر از دانشجویان و طلاب نیز مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.