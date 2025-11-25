افتخارآفرینی نماینده فراهانی کشورمان در رقابت‌های کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ و دعوت دو ورزشکار استان به اردوی تیم ملی بسکتبال باویلچر ۳ نفره را ببیننده باشید.

دو خبر ورزشی از المپیک ناشنوایان و بسکتبال باویلچر ۳ نفره

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ورزشکار استان مرکزی در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان به مدال برنز کاراته دست یافت.

حسین تبرته فراهانی نماینده شایسته کشورمان در رقابت‌های کاراته وزن ۸۴+ کیلوگرم بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو، موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند. مدال برنز حسین تبرته فراهانی، پنجمین مدال کاراته و بیستمین مدال کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه دارد.

——————

دو ورزشکار استان به اردوی تیم ملی بسکتبال باویلچر ۳ نفره دعوت شدند.

سومین مرحله اردوی آمادگی تیم‌های ملی بسکتبال باویلچر ۳ نفره آقایان از ششم تا شانزدهم آذر، با هدف حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود.

محمدطا‌ها یارمحمدی و امیرمهدی یوسفی دو ورزشکار استان مرکزی در این اردو حضور دارند.