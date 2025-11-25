رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با استفاده از تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، باید بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که با کسری بودجه مواجه نشویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدحمید پورمحمدی عصر سه‌شنبه (چهارم آذرماه) پس از نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات مصارف استانی در قانون بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: الزام قانونی دولت برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا اول دی‌ماه و ارائه بودجه شرکت‌های دولتی تا پانزدهم همین ماه است و طبق قانون جدید مجلس، بودجه سالانه باید بدون احکام ارائه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون به این دلیل وضع شد که بر پایه لایحه الحاق (۳) تعریف شود تا احکام موردنیاز در همان لایحه گنجانده شود؛ لذا این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده و ما هم باید با فوریت بودجه سالیانه را تقدیم مجلس کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه بودجه باید بر مبنای یک قانون پایه و احکام پیش بینی شده، تدوین شود، ادامه داد: در این جلسه اقداماتی که در قالب لایحه الحاق (۳) در کمیسیون برنامه و بودجه باید انجام شود، جمع بندی شد تا در نشست علنی مجلس مطرح و مصوب شود و بودجه را مبتنی بر آن نیز تدوین کنیم.

وی ادامه داد: در عین حال، اگر به هر دلیل این لایحه در زمان مناسب تعیین‌تکلیف نشود، در جلسه امروز راهکار‌هایی برای ارائه به‌موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صحن علنی نیز مورد بحث قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش دیگر مباحث صورت گرفته در جلسه امروز گفت: ما موظف بودیم اعداد و ارقام مربوط به درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را ارائه کنیم تا نمایندگان دقیقاً بدانند چه میزان از درآمد‌ها تحقق یافته، کدام بخش محقق نشده، چه هزینه‌هایی پرداخت شده و چه مواردی باقی مانده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: با استفاده از تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، باید بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که با کسری مواجه نشویم؛ اینکه چه ردیف‌هایی قابلیت حذف دارند، کدام طرح‌ها باید اولویت‌بندی شوند و چگونه می‌توان دخل و خرج دولت را متعادل کرد تا به اقتصاد کشور آسیب نرسد. در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.