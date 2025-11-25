پخش زنده

به دنبال تداوم آلودگی هوا مدارس، دانشگاهها و آموزشگاهها فردا چهارشنبه در ۱۱ شهرستان استان آذربایجانغربی همچنان تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری و آلودگی هوای آذربایجانغربی و با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی تمامی فعایتهای آموزشی در مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم)، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی، مراکز آموزشی و پرورشی شامل آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری، تقویتی و سالنهای ورزشی در شهرستانهای زیر ارومیه، مهاباد، شاهیندژ، نقده، میاندوآب، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق فردا چهارشنبه پنجم آذر در هر دو شیفت صبح و عصرتعطیل بوده و فعالیت ادارهها با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
همچنین با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود: گروههای حساس شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود، و
تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در دستورکار باشد.
همچنین فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه و مهاباد فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.