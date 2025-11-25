یک روز پای نامحرم به آب و خاکمان رسید؛ اما بودند بزرگمردانی که جان را با خاک، معامله کردند و قدم‌های نامحرم را درو؛ حالا همین خاک؛ آبرویش را از همان جان‌های در طَبق اخلاص گذاشته شده، دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و مسئولان یادواره شهید آزاد مؤمنی در قالب برنامه آبروی محله برگزار شد.

فرمانده تیپ۱۱ عملیاتی امیرالمؤمنین استان در این مراسم گفت: صلابت و سربلندی ملت ایران مرهون جانفشانی شهدا است.

سرهنگ پاسدار «محمدرضا اسماعیلی» افزود: در دفاع مقدس، شهدا با شجاعت و فداکاری خود توانستند؛ دشمن بعثی را که از حمایت کامل قدرت‌های جهانی برخوردار بود، شکست بدهند.

شهید آزاد مؤمنی در سال ۱۳۳۷ در شهر سرابله دیده به جهان گشود و در بمباران سال ۱۳۶۵شهر کرمانشاه به شهادت رسید.

در این مراسم با اجرای ویژه برنامه‌هایی همچون: مداحی، شعرخوانی و خاطره‌گویی از خانواده معظم شهید آزاد مؤمنی نیز با اهدا لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.