به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود میرال، سرمربی سوئدی الوصل امارات در نشست خبری پیش از بازی مقابل استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا، اظهار داشت: ما به دور بعدی این مسابقات صعود کردیم و بازی مقابل استقلال نقشی در صعود ما به مرحله بعدی ندارد. استقلال تیم خوبی است و تماشاگران زیادی دارد. بازی فردا یک بازی کاملا متفاوت با بازی رفت خواهد بود. استقلال را خوب می‌شناسم و می‌دانم آنها دنبال نتیجه هستند. ما می‌دانیم فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد و قطعا بازی خوبی را مقابل این تیم به نمایش می گذاریم.

وی گفت: با بهترین بازیکنان وارد زمین می‌شویم. می‌دانیم چه بازیکنانی در این تیم حضور دارند و آنالیز بسیار خوبی از این تیم داشته‌ایم و می‌دانیم فردا با چه برنامه‌ای به زمین برویم.

رناتو تاپیا، بازیکن تیم الوصل افزود: جزو اولین تیم‌های صعودکننده هستیم. این بازی با بازی قبلی ما متفاوت خواهد بود و بازی دشواری مقابل این تیم با حضور تماشاگران این تیم خواهیم داشت. ما در بازی خانگی ۷ بر یک پیروزی شدیم، اما این بازی کاملا متفاوت است. استقلال در خانه خودش بازی می‌کند و قطعا بهتر از بازی رفت بازی خواهد کرد.

وی درباره سطح این مسابقات و حضور بازیکنان بزرگی همچون کریستیانو رونالدو و تفاوت این رقابت‌ها با مسابقاتی مثل چمپیونز لیگ اروپا، گفت: تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. لیگ یک یا ۲ آسیا نیز بازیکنان بزرگی دارد. تیم‌هایی مثل النصر و حتی استقلال در این مسابقات هستند. درست است قابل مقایسه با تیم‌های اروپایی نیستند، اما تیم‌های خوبی هستند. نمی‌توانیم این مسابقات را با رقابت‌های اروپایی مقایسه کنیم.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه (۵ آذر) میزبان الوصل امارات است.