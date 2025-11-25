مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از طراحی و نصب تابلو‌های جدید جهت‌نما برای چراغ‌های راهنمایی در شهر میراث جهانی یزد و نصب آنها در تقاطع جانباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، احمد نادری نسب اظهار کرد: برای اولین بار در کشور، شهرداری یزد نسبت به طراحی و نصب تابلو‌های جهت نمای چراغ راهنمایی و رانندگی با هدف تسهیل در مدیریت ترافیک شهر یزد اقدام کرده است.

نادری‌نسب افزود: با این طراحی جدید، جهت حرکت مسیر‌هایی که تعداد لاین‌های متعددی دارند را به رانندگان یادآوری می‌کند و از سردرگمی رانندگان در هنگام رسیدن به تقاطع جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: این تابلو‌های جهت دار در تقاطع جانباز و از مسیر بلوار دانشگاه در زیر چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نصب شده و مسیر مجاز برای حرکت را به رانندگان نشان می‌دهد.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد خاطرنشان کرد: این تابلو‌ها همزمان با چراغ راهنمایی سبز و همچنین با چراغ راهنمایی قرمز و در ادامه مسیر خودرو‌ها را در تقاطع با نشان دادن به رانندگان بر اساس تعداد خطوط، کاملاً مشخص خواهد کرد.