معاون اجرایی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ثبت بارنامه‌های شهری (باربرگ حقیقی) صرفاً توسط مالک یا راننده خودرو الزامی و لازم اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، مجید فلاحتی با اعلام این خبر گفت: بر اساس این دستورالعمل ملی، اقدام اشخاص ثالث از جمله شرکت‌های حمل‌ونقل غیرمجاز و کافی‌نت‌ها برای ثبت بارنامه، «ثبت بارنامه صوری» محسوب شده و موجب مسدود شدن حساب کاربری می‌شود.

فلاحتی، با هشدار درباره عواقب این تخلف اظهار داشت: بر اساس تأکید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ثبت بارنامه باید فقط توسط مالک، راننده یا شرکت‌های حمل و نقلِ دارای مجوز و باهماهنگی مالک و یا راننده انجام شود.

وی افزود: درصورت تخلف، حساب کاربری به طور موقت و در صورت تکرار، به شکل دائم مسدود شده و اقدامات قانونی از طرف نهاد‌های نظارتی صورت خواهد گرفت.

معاون اجرایی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد تصریح کرد: مسئولیت هرگونه محرومیت از سهمیه سوخت ناشی از ثبت نادرست، به طور کامل بر عهده مالک یا راننده خودرو است.

گفتنی است؛ این اطلاع‌رسانی در راستای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل بار شهری و شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص سهمیه صورت می‌گیرد.