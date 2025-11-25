به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، در گفتگوی زنده با شبکه خبر، گفت: تغییری در نرخ بنزین سهمیه اول (۱۵۰۰ تومان) و سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومان) ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به قیمت ۵ هزار تومان، عرضه می‌شود.

متن کامل گفتگوی سخنگوی دولت با شبکه خبر را در ادامه بخوانید؛

سؤال: جزئیات این مصوبه را بفرمایید و این که با چه هدفی در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و نهایتاً به چه جمع‌بندی در دولت رسیدید؟

فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت: اجازه دهید ابتدا یک خداقوتی بگویم به همه کسانی که کمک کردند در طول چند روز گذشته که آتشی که به جان جنگل‌های شمال کشورمان افتاده بود خاموش شود، واقعاً جای تقدیر ویژه دارد. یکی از موضوعاتی که طبیعتاً دولت مکلف است به آن رسیدگی کند.

موضوع کاهش هزینه برای زیست مردم و افزایش هزینه برای قاچاقچیان است. این موضوع؛ موضوع بسیار مهمی است. با توجه به تفاوتی که ما در نرخ بنزینی که در کشور عرضه می‌کنیم و آن چیزی که خارج مرز‌ها داریم، یقیناً دولت باید تصمیمی را می‌گرفت، این تصمیم باید از یک سو هدف می‌گرفت مردم را که زیست شان دچار آسیب نشود و معیشت آنها آسیب نبیند، از سوی دیگر باید به گونه‌ای رفتار می‌کرد که بتواند هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان افزایش دهد؛ لذا پس از کار‌های کارشناسی مفصلی که در طول نزدیک به چند ماه انجام شد و بعد از این که چندین بار در جلسه دولت این قضیه مورد بررسی قرار گرفت، مصوب شد که سهمیه‌های بنزین؛ آن ۶۰ لیتری که با ۱۵۰۰ تومان و صد لیتری که با سه‌هزار تومان افراد با کارت خودشان می‌زنند، هیچ تغییری پیدا نکند؛ نه در حجم و نه در رقم آن، لذا تأکید می‌کنم؛ صد لیتر سه هزار تومان و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان سر جای خود خواهد بود و نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد شهروندان با این رقم نیازها‌یشان طبق آماری که گزارش شده بود، پوشش داده می‌شود. نکته‌ای که اینجا تفاوت ایجاد می‌کند؛ برای نرخ کارتی است که در جایگاه‌ها وجود دارد و طبق گزارش‌هایی که حاصل کار‌های کارشناسی بود، بیشترین میزان قاچاق از روی کارت‌های سوخت داخل جایگاه است که این کارت سوخت رقمش به پنج‌هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و باز تأکید می‌کنم؛ نرخ اول و دوم و کارت‌های شخصی هیچ تغییری در آن وجود نخواهد داشت. در همین راستا با توجه به این که معتقد بودیم باید کار را از خودمان شروع کنیم، خودرو‌های پلاک دولتی؛ خودرو‌هایی که پلاک مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند، خودرو‌های خارجی وارداتی و خودرو‌های نوشماره داخلی از این موضوع مستثنی می‌شوند و لذا با بنزین آزاد؛ یعنی همان پنج‌هزار تومان مصوب می‌شود و در کنار آن در راستای متنوع‌سازی سبد حمل و نقل کشور و کاهش آلاینده‌ها، وزارت نفت مکلف شده که در راستای تبدیل خودرو‌ها به خودرو‌های دوگانه سوز اقدام کند و اصل موضوعی که می‌خواستیم روی آن تأکید کنیم همین بود، یعنی افزایش هزینه قاچاق و مدیریت کردن سوخت. افرادی که چند کارت سوخت در اختیار دارند هم سامانه‌ای را وزارت نفت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به یکی از آنها سوخت با این رقم‌های ۱۵۰۰ و سه‌هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

سؤال: نکته‌ای که درباره پلاک دولتی‌ها، پلاک مناطق آزاد و پلاک‌های خارجی اشاره کردید؛ بحث و تکلیف آنها روشن است و همچنین نکته آخری که بیان کردید درباره کسانی که چند کارت سوخت دارند، اما نوپلاک‌ها و به تعبیر شما نوشماره‌ها بدون کارت سوخت می‌شوند؟

مهاجرانی: این موضوع در دولت خیلی مورد بحث قرار گرفت که به هر حال آیا این به نوشماره‌ها داده شود یا نشود؟ جمع‌بندی دولت بر این بود که با توجه به این که در راستای عدالت می‌خواهد گام بردارد و بناست هزینه‌هایی که از طریق افزایش رقم سوخت حاصل می‌کند، بتواند به سبد معیشت مردم برگرداند، این تصمیم را اخذ کرد؛ لذا نظر‌های موافق و مخالف آن هم در دولت بسیار زیاد بود، ولی به هر حال جمع‌بندی دولت بر این بود.

سؤال: این جمع‌بندی برای چه اتفاق افتاد؟ کسی که بعد از سال‌ها توانسته یک خودرویی را با هر شرایطی خریداری کند و کارت سوخت آن هم هنوز به دستش نرسیده، چرا باید در این شرایط قرار بگیرد که بنزین پنج‌هزار تومانی داشته باشد؟

مهاجرانی: واقعیت این است این خودرو‌های نوشماره هم موافقین و هم مخالفینی داشت، اما جمع‌بندی که دولت داشت بر این بود. به هر حال مثل هر موضوع دیگری که در شرح مذاکرات موقعی که مطالعه می‌کنید؛ نظرات موافق و مخالفی هست، این هم از این جمله موضوعات بود، ولی در نهایت رأی هیأت دولت بر این بود که نوشماره‌ها هم شامل همین پنج‌هزار تومان شود.

سؤال: دلیل را نگفتید؛ مثلاً خود من بعد از سال‌ها توانستم یک وامی بگیرم یک خودرویی با قیمت پایین هم خریداری کنم، باید به دلیل این که نوشماره است فقط بتوانم بنزین پنج‌هزار تومانی بزنم؟ یعنی در فهرست خودرو‌های با پلاک دولتی، مناطق آزاد و خارجی قرار می‌گیرم؟

مهاجرانی: عرض کردم موافقین و موافقین این موضوع بسیار زیاد بودند که یک سری می‌گفتند به هر حال حتی رقم پنج‌هزار تومان هم به تناسب آن چیزی که به هر حال دولت باید بتواند راجع به موضوعات اساسی مردم؛ موضوع معیشت، آموزش و درمان بتواند کار‌های اساسی را انجام دهد، این موضوع؛ موضوع درجه دومی محسوب می‌شود. استدلال کسانی که معتقد بودند باید پنج‌هزار تومان باشد، این بود که موضوعات اساسی‌تری را ما الان داریم که باید نسبت به حل آنها اقدام کنیم، لذا جمع‌بندی دولت بر این شد.

سؤال: صاحبان خودرو‌هایی که کارت سوخت آنها هنوز به دست‌شان نرسیده یا مشکل پیدا کرده و اقدام کردند که کارت سوخت جدید دریافت کنند، اینها چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟

مهاجرانی: طبیعتاً این موضوع یک موضوع بین دستگاهی است؛ یعنی یک قسمت از قضیه با شرکت پخش و پالایش است، یک قسمت قضیه با سایر وزارتخانه‌ها است، لذا بنا شد جزئیات را هر کدام از صاحبان فرایند بیایند و توضیح مفصل‌تر آن را بدهند، به همین جهت است که اگر اجازه دهید این توضیح کلی را عرض کردم؛ جزئیات بیشتر را اجازه بفرمایید همکاران من به طور تخصصی خدمت شما برسند.