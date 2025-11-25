پخش زنده
رزمایش جهادگران فاطمی ۵ در قالب ۱۵ گروه جهادی در روستای چهارچشمه از توابع شهرستان خمین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور گروههای جهادی بسیج، در روستای چهارچشمه از توابع شهرستان خمین آغاز شد.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمین در حاشیه آغاز این رزمایش گفت: هدف از اجرای رزمایش جهادگران فاطمی، بهرهگیری از ظرفیتهای فیزیکی و معنوی بسیجیان و گروههای جهادی در مسیر توسعه همهجانبه مناطق کمبرخوردار و روستاهای دورافتاده است.
سرهنگ نباتی افزود: حضور جهادگران در این مناطق نقش مؤثری در رفع محرومیت و کمک به پیشبرد پروژههای عمرانی، فرهنگی و خدماتی دارد.
محمد خانجانی معاون بسیج سازندگی سپاه ناحیه خمین گفت: در این مرحله از رزمایش، ۱۵۰ جهادگر در قالب ۱۵ گروه جهادی حضور دارند و در حوزههای عمرانی، خدمترسانی، فرهنگی و اجتماعی به مردم روستا خدمات ارائه میکنند.
بیات نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را حرکتی امیدآفرین دانست و گفت: اردوهای جهادی موجب تقویت روحیه خودباوری و زمینهساز توسعه پایدار در مناطق محروم است.
فرماندار خمین نیز با اشاره به نقش مشارکت مردمی در پیشبرد امور گفت: هیچ مشکلی بدون همکاری مردم، دولت و حاکمیت قابل حل نیست و با اتحاد، وحدت و تفکر بسیجی میتوان کشور را مقتدرتر و پیشرفتهتر ساخت.
براتیزاده ابراز داشت: گروههای جهادی امروز در عرصههای مختلف خدمترسانی فعال هستند و تمرکز اصلی آنها رسیدگی به مناطق محروم و کمتر برخوردار در بخشهای مختلف شهرستان است.