به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور گروه‌های جهادی بسیج، در روستای چهارچشمه از توابع شهرستان خمین آغاز شد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمین در حاشیه آغاز این رزمایش گفت: هدف از اجرای رزمایش جهادگران فاطمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فیزیکی و معنوی بسیجیان و گروه‌های جهادی در مسیر توسعه همه‌جانبه مناطق کم‌برخوردار و روستا‌های دورافتاده است.

سرهنگ نباتی افزود: حضور جهادگران در این مناطق نقش مؤثری در رفع محرومیت و کمک به پیشبرد پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی دارد.

محمد خانجانی معاون بسیج سازندگی سپاه ناحیه خمین گفت: در این مرحله از رزمایش، ۱۵۰ جهادگر در قالب ۱۵ گروه جهادی حضور دارند و در حوزه‌های عمرانی، خدمت‌رسانی، فرهنگی و اجتماعی به مردم روستا خدمات ارائه می‌کنند.

بیات نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را حرکتی امیدآفرین دانست و گفت: اردو‌های جهادی موجب تقویت روحیه خودباوری و زمینه‌ساز توسعه پایدار در مناطق محروم است.

فرماندار خمین نیز با اشاره به نقش مشارکت مردمی در پیشبرد امور گفت: هیچ مشکلی بدون همکاری مردم، دولت و حاکمیت قابل حل نیست و با اتحاد، وحدت و تفکر بسیجی می‌توان کشور را مقتدرتر و پیشرفته‌تر ساخت.

براتی‌زاده ابراز داشت: گروه‌های جهادی امروز در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فعال هستند و تمرکز اصلی آنها رسیدگی به مناطق محروم و کمتر برخوردار در بخش‌های مختلف شهرستان است.