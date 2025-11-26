پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه نقاشی «ایستاده ایم تا ابد، سرسبز و سربلند» با آثار مهدی شدّه عصر امروز در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هنرمند پیشکسوت خراسان رضوی و برگزارکننده نمایشگاه «ایستاده ایم تا ابد، سرسبز و سربلند» گفت: این نمایشگاه با مشارکت کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی و به مناسبت هفته بسیج برگزار شده است.
مهدی شَدّه، که متولد ۱۳۴۴ در مشهد و از هنرمندان شناخته شده و فعال فرهنگی با بیش از چهار دهه فعالیت در عرصه هنرهای تجسمی است، افزود: ۳۵ اثر از آثار بنده با موضوع دفاع مقدس و در سبک رئالیسم و تکنیک رنگ روغن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
وی بیان کرد: بازدید از نمایشگاه از امروز چهارم تا ۱۱ آذر، همه روزه (به جز جمعه ها و ایام تعطیل) از ساعت ۱۷ تا ۲۰ شب برای عموم علاقهمندان آزاد است.
به گفته وی، این هنرمند پیشکسوت خراسان رضوی از شاگردان استادانی همچون «غدیر صباغیان و حبیب الله صادقی» بوده و آثار متعددی در زمینه نقاشی دیواری، ماکت ها و المان های شهری خلق کرده است.
فعالیت های «مهدی شده» که اکنون مسئولیت معاونت فرهنگی، اجتماعی و هنری سپاه امام رضا (ع) را بر عهده دارد، شامل طراحی صحنه و دکور فیلم و تئاتر، تدریس دانشگاهی و داوری جشنوارههای هنری است.