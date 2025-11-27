پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: درمان آنفلوآنزا در ۴۸ ساعت اولیهی ابتلا، بیشترین اثر را دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر صائینی بر اهمیت تشخیص بالینی صحیح توسط پزشکان تاکید کرد و افزود: آنفلوآنزا با شروع ناگهانی، تب بالا (حتی تا ۴۰ درجه)، لرز شدید و درد عضلانی مشخص میشود و این علائم با بیماریهای ویروسی دیگر متفاوت است.
وی افراد بالای ۶۵ سال، مبتلایان به بیماریهای مزمن قلبی، ریوی، کلیوی و متابولیک، افراد با نقص سیستم ایمنی، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و کارکنان حوزه دامپزشکی و افرادی که با حیوانات سر و کار دارند (به دلیل خطر آنفلوآنزای پرندگان) را گروههای پرخطری عنوان کرد که کاندیدای اولیه دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: مطالعات نشان میدهد تزریق مداوم و سالانه واکسن آنفلوآنزا، اثرگذاری آن را از ۳۰-۷۰ درصد در سال اول، به بیش از ۹۵ درصد پس از ۵ سال میرساند. بنابراین، تداوم در واکسیناسیون، ایمنی بسیار بالایی ایجاد میکند.
دکتر صائینی از تقویت نظام مراقبت بیماری در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه امروز آزمایشگاه مجهز و بهروزی در استان داریم که امکان تشخیص دقیق و سریع آنفلوآنزا و حتی تعیین زیرگروههای ویروس، فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: نمونهگیری از موارد شدید، بستری در ICU و موارد فوت با علائم تنفسی به دقت انجام و به آزمایشگاه مرجع ارسال میشود.
دکتر صائینی به گسترش دیدهوری بیماری اشاره کرد و گفت: برای پوشش بهتر، علاوه بر مراکز دولتی، در کلینیکهای خصوصی شلوغ نیز نمونهگیری انجام میشود، چرا که ۸۰ درصد مراجعات سرپایی به بخش خصوصی صورت میگیرد.
وی با اطمینانبخشی به جامعه و پزشکان گفت: داروی مورد نیاز آنفلوآنزا (اسلتامیویر) به اندازه کافی در استان موجود است و در این خصوص هماهنگی لازم با معاونت غذا و دارو انجام شده است.