به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در حاشیه بازدید دانش‌آموزان ایلامی از مناطق عملیاتی قلاویزان گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد که از این تعداد؛ تاکنون ۳ هزار و پانصد نفر به مناطق عملیاتی و یادمان‌های دهلران و مهران اعزام شده‌اند.

سردار حسینی افزود: دانش‌آموزان؛ علاوه بر مناطق عملیاتی از مناطق صنعتی، نفتی و سد‌ها نیز بازدید خواهند کرد؛ تا هم گوشه‌ای از دلاورمردی‌های رزمندگان یادآوری شود و هم پیشرفت‌های مهم و بزرگ؛ به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و صنعت که بعد از انقلاب و در شرایط تحریم به‌دست‌آمده است؛ از نزدیک دیده شود.