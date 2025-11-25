پخش زنده
۷ هزار و پانصد نفر از دانشآموزان دختر ایلامی به منطقه عملیانی قلاویزان مهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در حاشیه بازدید دانشآموزان ایلامی از مناطق عملیاتی قلاویزان گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده، امسال ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد که از این تعداد؛ تاکنون ۳ هزار و پانصد نفر به مناطق عملیاتی و یادمانهای دهلران و مهران اعزام شدهاند.
سردار حسینی افزود: دانشآموزان؛ علاوه بر مناطق عملیاتی از مناطق صنعتی، نفتی و سدها نیز بازدید خواهند کرد؛ تا هم گوشهای از دلاورمردیهای رزمندگان یادآوری شود و هم پیشرفتهای مهم و بزرگ؛ بهویژه در حوزه نفت، گاز و صنعت که بعد از انقلاب و در شرایط تحریم بهدستآمده است؛ از نزدیک دیده شود.