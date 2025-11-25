لاریجانی: پاکستانی‌ها مسئولیت‌شناسانه از ایران دفاع کردند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی از مواضع ملت و دولت پاکستان قدردانی کرد و نوشت: ملت پاکستان در جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران مسئولیت‌شناسانه از ایران دفاع کردند و این مسئله نشان می‌دهد که ملت پاکستان از یک فکر متقن برخوردار است.