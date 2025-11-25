پخش زنده
آسمان مهاباد برای پنجمین روز متوالی همچنان آلوده و ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ باوجود تعطیلی ادارات و مدارس که با هدف کاهش تردد خودروها و کمتر شدن سطح آلایندگی انجام شد، امروز هم شاخص وضعیت هوا به بیش از عدد ۲۰۰ رسید که بیانگر تداوم وضعیت ناسالم در مهاباد است.
براساس اعلام اداره محیط زیست مهاباد هم اینک ساعت ۱۲ ظهر شاخص آلودگی مهاباد ۱۷۵ میکرو گرم است.
شاخصی که چند روزی است با وارونگی دما روی اعداد بالا مانده و آسمان مهاباد را خاکستری کرده است.
استفاده از ماسکهای پزشکی که بعد از دوران کرونا کمتر شده بود، این بار با آلوده شدن هوا رایج شده است، البته برخیها هم همچنان بیتوجه به هشدارها بودند.
امروز علاوه بر ادارات، مدارس هم برای حفظ سلامتی دانشآموزان تعطیل بودند.
تغذیه مناسب و استفاده از شیرکم چرب، میوه و سبزیجات و افزایش مصرف مایعات در روزهای آلوده، به کاهش اثرات آلودگی بر سلامت فرد کمک میکند.