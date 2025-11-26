به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ قدیمی گفت: این اقدامات با مشارکت جوامع محلی، اهالی روستای گریوان، دوستداران طبیعت و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد انجام شده است.

وی با اشاره به طرح بهره‌برداری شیره باریجه افزود: مساحت محدوده طرح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح مفید رویشگاه ۳۳۹ هکتار است که در سال اول و دوم برداشت محصول هزار و ۲۱۸ کیلوگرم خواهد بود و سال سوم و چهارم به منظور استراحت عرصه اختصاص دارد.

قدیمی ادامه داد: محدوده طرح در منطقه سامان عرفی گریوان واقع شده و جامعه گیاهی غالب آن شامل گونه‌های گون، اسپرس خاردار، درمنه، شیرخشت، آویشن و زرین گیاه است. متوسط تولید در هر هکتار ۳.۶ کیلوگرم است و مناسب‌ترین زمان بهره‌برداری باریجه اوایل تیرماه تا اواخر مردادماه است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد خاطرنشان کرد: طرح بهره‌برداری گریوان طبق قرارداد به مدت چهار سال شامل دو سال حفاظت و ۲ سال بهره‌برداری واگذار شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط زادآوری عرصه مناسب و درصد ماندگاری بذور کشت شده بالا است.

قدیمی افزود: پایه‌های کشت شده در عملیات احیا و اصلاح مشارکتی سنوات قبل و بذردهی طبیعی بوته‌های مستقر در عرصه به خوبی نمایان است. پایه‌های گونه باریجه موجود سالم و سرحال هستند و با توجه به ۲ سال استراحت، تراکم و تعداد پایه‌های قابل بهره‌برداری فراوان است و امکان برداشت محصول در سال جاری طبق قرارداد فراهم شده است.