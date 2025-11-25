رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: برگزاری مانور سراسری نظارت بر واحد‌های کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی، گامی مؤثر در صیانت از امنیت غذایی و استقرار و تقویت نظام نظارتی منسجم در بخش کشاورزی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلیلی‌مقدم با اشاره به برگزاری «مانور سراسری نظارت بر واحد‌های کنترل عوامل قرنطینه‌ای گیاهی» با محوریت سازمان حفظ نباتات و مشارکت نهاد‌های استانی در روز‌های ۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در ۳۲ استان کشور، افزود: این مانور با مشارکت مدیریت‌های حفظ نباتات، حراست و بازرسی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجرا است و در جریان آن، گروه‌های کارشناسی از مراکز کنترل عوامل قرنطینه‌ای، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی متصدی امور قرنطینه‌ای و شرکت‌های ضدعفونی‌کننده بازدید می‌کنند.

به گفته وی، هدف اصلی از اجرای این مانور، ارزیابی میدانی عملکرد واحد‌های اجرایی، سنجش میزان انطباق فعالیت‌ها با دستورالعمل‌های فنی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی مرتبط با حوزه حفظ نباتات کشور است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: این مانور فرصتی ایجاد کرده تا وضعیت نظارت میدانی و توان فنی نیرو‌های استانی به‌صورت جامع بررسی و نقاط قوت و چالش‌های موجود شناسایی شود.

مریم جلیلی‌مقدم با تأکید بر اهمیت یکپارچگی در نظارت‌های فنی افزود: نظام نظارت در بخش حفظ نباتات زمانی مؤثر خواهد بود که همه اجزای آن با رویکردی هماهنگ، علمی و داده‌محور عمل کنند، و سازمان حفظ نباتات کشور با اجرای این طرح، گام مهمی در جهت استانداردسازی روش‌های بازرسی، به‌روزرسانی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی برداشته است.

وی گفت: نتایج و داده‌های حاصل از این مانور مبنای تدوین برنامه‌های آتی سازمان در حوزه آموزش، بازنگری دستورالعمل‌ها و افزایش بهره‌وری ساختار‌های پایش خواهد بود. همچنین شبکه نظارت ملی، براساس یافته‌های این طرح، به‌صورت هوشمند و متمرکز بازطراحی می‌شود تا امکان رصد مستمر عملکرد واحد‌های نظارتی در سطح کشور فراهم شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان با قدردانی از همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران استانی گفت: پایداری امنیت غذایی کشور در گرو نظارت مؤثر، علمی و مسئولانه است. هر گام در مسیر تقویت این نظام، گامی در جهت اطمینان از سلامت زنجیره تولید و اعتماد عمومی به محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. نظارت مؤثر، ضامن امنیت غذایی کشور است.