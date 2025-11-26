رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از تجهیز و نوسازی ۴۰۷ واحد شالیکوبی استان خبر داد و گفت: همچنین اصلاح ساختار برای ۷۷۰ واحد شالیکوبی در گیلان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: تاکنون عملیات نوسازی، تجهیز و رتبه بندی برای ۴۰۷ واحد شالیکوبی گیلان انجام شده و کار اصلاح ساختار در سطوح مختلف برای حدود ۷۷۰ شالیکوبی در استان انجام شده است، اما این روند باید صورت به مداوم هر چند سال یک بار تکرار شود.

وی با بیان اینکه گیلان با برخورداری از هزار و ۴۲۵ شالیکوبی دارای پروانه بهره برداری رتبه نخست کشور را در این خصوص دارد، افزود: کارخانه‌های شالیکوبی گیلان همچنین رتبه نخست صنایع تبدیلی در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ظرفیت اسمی تبدیل شلتوک به برنج سفید در واحد‌های شالیکوبی استان را حدود یک و ۲ دهم میلیون تن و ظرفیت عملی آن‌ها را ۷۰۰ هزار تن در سال اعلام کرد و افزود: اصلاح ساختار، مدرن سازی، اجرای طرح توسعه، بازسازی و نوسازی واحد‌های شالیکوبی، استقرار سیستم سورتینگ و بسته بندی در این واحد‌ها با هدف کاهش ضایعات تبدیل شلتوک به برنج، افزایش کیفیت و راندمان تولید و برندسازی برنج کیفی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی گیلان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: قصد داریم با آموزش، ارتقا و به روزرسانی سطح دانش بهره برداران و صاحبان واحد‌های شالیکوبی در استان، فرایند تبدیل شلتوک به برنج در استان را اصلاح و بهره وری بخش کشاوری را افزایش دهیم.

صالح محمدی با تاکید بر لزوم کاهش ضایعات و تقویت بازاریابی و برندسازی برنج، افزود: برای تحقق این امور، دوره‌های آموزشی متعددی مانند آشنایی با اصول عملکرد ماشین آلات خط تبدیل شالیکوبی و بسته بندی، سامانه‌های الکتریکی و بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات، مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث هنگام کار، آموزش اطفای حریق و آشنایی با اصول بهداشت محیط، برای صاحبان شالیکوبی‌های استان برگزار شده است.

وی گفت: همچنین به همت مدیریت صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، برای ارتقای سطح کیفی شالیکوبی ها، دوره جامع آموزشی برای ۶۰ نفر از صاحبان واحد‌های شالیکوبی سراسر کشور در رشت برگزار شد.