رئیس گروه سلامت محیط استان قزوین گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها توصیه می‌شود هم استانی‌ها از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز و از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احدی رئیس گروه سلامت محیط استان قزوین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ اعلام کرد: افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌تواند سلامت عمومی به ویژه سیستم تنفسی و قلبی‌عروقی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز گفت: حضور در محیط‌های آلوده باعث ورود بیشتر ذرات به ریه‌ها و تشدید بیماری‌ها می‌شود.

او توصیه کرد در صورت اجبار به حضور در فضای باز، از ماسک‌های مناسب مانند N۹۵ استفاده شود، چرا که ماسک‌های معمولی و جراحی توان کافی برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها ندارند.

احدی افزود: سالمندان، بیماران قلبی‌عروقی و مادران باردار جزو گروه‌های حساس هستند و باید به‌طور ویژه مراقبت شوند و حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند. همچنین خانواده‌ها باید با سرگرم‌کردن کودکان در خانه مانع حضور آنان در فضای باز شوند.

وی در ادامه به اهمیت تغذیه اشاره کرد و گفت: مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه و دریافت ویتامین‌ها باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد تا بدن مقاومت لازم در برابر آلودگی‌ها را داشته باشد.

رئیس گروه سلامت محیط استان درباره ورزش نیز خاطرنشان کرد: در روز‌های آلوده، ورزش در فضای باز ممنوع است، زیرا باعث افزایش ورود آلاینده‌ها به ریه‌ها می‌شود. ورزش‌های سبک و ملایم بهتر است در فضای منزل انجام شود.

احدی در پایان توصیه کرد شهروندان با کاهش مصرف چربی‌ها و رعایت اصول تغذیه سالم، اثرات آلودگی هوا را بر سلامت خود کمتر کنند.