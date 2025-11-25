امروز، جمعی از اساتید بسیجی در دانشگاه ایلام دور هم جمع شدند و در خصوص اقتدار ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست اقتدار ملی؛ سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان و مرادنژادی، رئیس دانشگاه ایلام نیز در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت‌های علمی و اجتماعی اساتید بسیجی؛ بر نقش این ظرفیت علمی در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان تأکید کردند.

این نشست‌ها به‌صورت همزمان در هزار دانشگاه سراسر کشور برپا می‌شود.

در این مراسم همچنین از برگزیدگان جشنواره علمی شهید چمران با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.