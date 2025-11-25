به مناسبت هفته بسیج، دانشجویان استان قزوین نمایش از کفش تا شعله را با روایت‌های تاریخی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان اجرا خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوذر محمدی رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین اعلام کرد: به مناسبت هفته بسیج، مجموعه‌ای از برنامه‌ها در دانشگاه‌ها و سطح جامعه برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها اجرای نمایش دانشجویی از کفش تا شعله است.

وی افزود: این نمایش با روایت نو از حقیقت کهنه، مسیر آینده به گذشته را طی می‌کند و در چهار اپیزود به موضوعات مختلف می‌پردازد؛ از جمله جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، فتنه و آشوب‌های سال ۱۴۰۱، حماسه مدافعان حرم و شهادت شهید حججی، و در نهایت بازسازی صحنه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بررسی پیامد‌های تاریخی سقیفه.

محمدی تأکید کرد: تمامی مراحل این اثر از نویسندگی تا اجرا، طراحی صحنه و کارگردانی توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های استان انجام شده است.

این نمایش فردا از ساعت ۱۳ تا ۱۴ و سی دقیقه در دانشگاه فرهنگیان قزوین اجرا خواهد شد و از عموم مردم و دانشجویان برای حضور در این برنامه دعوت به عمل آمده است.