به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛در سه سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی و معدنی را توسط گروههای جهادی پایش و عارضه یابی شده است که از این واحدها در جلسات کارگروههای رفع موانع تولید و کمیتههای ستاد تسهیل استان این واحدها بررسی و نسبت به رفع مشکل این واحدها تصمیم گیری شده است
در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ جلسه تشکیل شده و ۹۰ واحد بررسی شده و از این واحدها تعداد ۴۰ واحد رفع مانع شده است و ۵۰ واحد نیز در دست بررسی و اقدام است
امروز رزمایش عملیاتی پایش، عارضهیابی و رفع موانع تولید در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان برگزار شد.
بر اساس برنامهریزی این رزمایش، گروههای جهادی در طول هفته جاری به منظور شناسایی موانع، واحدهای تولیدی استان را مورد پایش دقیق قرار میدهند.
در ادامه ، با تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع با حضور نمایندگان تمامی دستگاهها و سازمانهای ذیربط، نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع چالشهای شناسایی شده اقدام خواهد شد.
در این جلسه از دستاندرکاران و کارشناسان دستگاهها و سازمان که در این جلسات نسبت به رفع موانع کمک می کنند توسط سپاه استان تقدیر شد.