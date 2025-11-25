پخش زنده
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور از اجرای ۷۱۵ اردوی جهادی سلامت و برپایی پنج بیمارستان صحرایی در هفته بسیج در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر زارعزاده با اشاره به گستره خدمات پزشکان بسیجی در سراسر کشور گفت: مهمترین مأموریت این سازمان، اجرای مستمر اردوهای جهادی سلامت در مناطق محروم و کمبرخوردار است و این خدمات بهصورت منظم در سطح ملی و استانی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه در هفته بسیج، بیش از ۷۱۵ اردوی جهادی سلامت برگزار شده است، افزود: تاکنون پنج بیمارستان صحرایی در پنج استان دایر شده و تعدادی نیز در هفته آینده راهاندازی خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در تشریح برنامههای استان یزد گفت: با همکاری بنیاد برکت، بیمارستان صحرایی یزد از ۱۹ آذرماه به مدت یک هفته در شهرستان مروست فعالیت خواهد کرد و در تخصصهایی همچون زنان و زایمان، قلب، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی و سایر رشتهها خدمات رایگان ارائه میدهد.
وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای جهادی در این استان اظهار کرد: بیش از ۶هزار و ۵۰۰ نفر از پزشکان، پیراپزشکان و نیروهای جهادی با بسیج جامعه پزشکی یزد همکاری دارند و سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم استان از خدمات جهادی سلامت بهرهمند میشوند.
دکتر زارعزاده در پایان با تأکید بر نقش مردمی این فعالیتها گفت: «خدمات جهادی سلامت، ارتباطی دوسویه میان مردم و جامعه پزشکی بسیجی است؛ پزشکان ما در حقیقت زکات علم خود را ادا میکنند و مردم مناطق کمبرخوردار نیز به خدمات تخصصی که ممکن است بهراحتی در دسترسشان نباشد، دست مییابند.»