به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر زارع‌زاده با اشاره به گستره خدمات پزشکان بسیجی در سراسر کشور گفت: مهم‌ترین مأموریت این سازمان، اجرای مستمر اردو‌های جهادی سلامت در مناطق محروم و کم‌برخوردار است و این خدمات به‌صورت منظم در سطح ملی و استانی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج، بیش از ۷۱۵ اردوی جهادی سلامت برگزار شده است، افزود: تاکنون پنج بیمارستان صحرایی در پنج استان دایر شده و تعدادی نیز در هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در تشریح برنامه‌های استان یزد گفت: با همکاری بنیاد برکت، بیمارستان صحرایی یزد از ۱۹ آذرماه به مدت یک هفته در شهرستان مروست فعالیت خواهد کرد و در تخصص‌هایی همچون زنان و زایمان، قلب، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی و سایر رشته‌ها خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به حضور گسترده نیرو‌های جهادی در این استان اظهار کرد: بیش از ۶هزار و ۵۰۰ نفر از پزشکان، پیراپزشکان و نیرو‌های جهادی با بسیج جامعه پزشکی یزد همکاری دارند و سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم استان از خدمات جهادی سلامت بهره‌مند می‌شوند.

دکتر زارع‌زاده در پایان با تأکید بر نقش مردمی این فعالیت‌ها گفت: «خدمات جهادی سلامت، ارتباطی دوسویه میان مردم و جامعه پزشکی بسیجی است؛ پزشکان ما در حقیقت زکات علم خود را ادا می‌کنند و مردم مناطق کم‌برخوردار نیز به خدمات تخصصی که ممکن است به‌راحتی در دسترسشان نباشد، دست می‌یابند.»