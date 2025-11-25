دیدار دو تیم سپاهان ایران و الحسین اردن در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ با برتری طلایی پوشان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب(سه‌شنبه ۴ آذر) در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف الحسین اردن رفت که این دیدار با برتری ۲ به صفر شاگردان نویدکیا به پایان رسید.

سپاهان با این پیروزی ۷ امتیازی شد و در صدر جدول گروه C این رقابت‌ها قرار گرفت. الحسین با ۶ امتیاز در رتبه دوم و آخال ترکمنستان با یک امتیاز در رده سوم است. در آخرین دیدار این گروه الحسین به مصاف آخال خواهد رفت. با این حساب صعود سپاهان به دور بعدی رقابت‌ها قطعی شد. در این گروه نماینده هند به دلیل حضور پیدا نکردن در ایران برای انجام بازی، از مسابقات حذف شد.

ترکیب ابتدایی سپاهان ایران:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت حنانوف، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچس و انزو کریولی

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب ابتدایی الحسین اردن:

محمد ال کوامله - احمد ال قریشی - ساعد ال روسان - پدرو هنریکه - سلیم العبید - رجایی عاید - اوده الفخوری - یوسف ابو جلبوش - محمود خروبا - عارف الحاج - عبدالله العطار

سرمربی: ماچادو

سپاهان بازی را خوب آغاز کرد و بعد از مالکیت توپ تلاش کرد تا روی دروازه الحسین خطر ایجاد کند. سپاهان با استفاده از فضا‌های کناری و با ارسال از جناحین سعی در ایجاد موقعیت داشت که در برخی صحنه‌ها هم موفق بود، اما ضربات نهایی کم‌جان بود.

در دقیقه ۱۶ ضربه سر محمد دانشگر با شیرجه دروازه‌بان الحسین همراه شد و مهار شد.

سپاهان در دقیقه ۲۷ صاحب ضربه ایستگاهی شد که این توپ توسط ریکاردو آلوز ارسال و با ضربه هادی محمدی همراه شد که دروازه‌بان الحسین آن را دفع کرد تا جدی‌ترین صحنه بازی در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازی لقب بگیرد.

در دقیقه ۳۰ در گوشه محوطه جریمه الحسین روی بازیکن سپاهان خطا شد که به نظر می‌رسید این خطا در محوطه جریمه رخ داده و باید ضربه پنالتی گرفته شود، اما تشخیص داور این نبود و خطای بیرون محوطه گرفت. در این رقابت‌ها از تکنولوژی VAR استفاده نمی‌شود. این توپ ثمری نداشت.

الحسین در نیمه نخست موقعیت خطرناکی را خلق نکرد و در مقابل حمله‌های پیاپی سپاهان منجر به گل نشد تا حساب کار در نیمه نخست با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسد.

در دقیقه ۶۴، فخوری روی یک ضربه آزاد با شلیکی مهلک تیرک دروازه سپاهان را به لرزه در آورد.

گل اول سپاهان، آریا یوسفی در دقیقه ۷۳ دیدار با الحسین اردن از اشتباه مدافع حریف استفاده کرد و دروازه الحسین را باز کرد تا سپاهان یک بر صفر پیش بیفتد.

در دقیقه ۷۸، شوت راه دور نورافکن به سختی توسط گلر الحسین برگشت داده شد و روی ریباند مدافعان توپ را دفع کردند.

گل دوم سپاهان، محمد عسگری همانند دیدار قبلی سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا در آخرین دقایق بازی موفق به گل‌زنی شد. او با گلی که در دقیقه ۴+۹۰ وارد دروازه الحسین کرد، بازی را ۲ بر صفر به سود سپاهان کرد.