اجرای عملیات پروژه طرح ملی برگردان شبکه مسی به فیبرنوری (SWAP) در محدوده خیابان تختی شهرستان خرمدره، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هدف از اجرای این طرح، افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت سرویس‌دهی و توسعه بستر ارتباطی پایدار در منطقه خیابان تختی می‌باشد.

با انجام این عملیات، مشترکان این منطقه از سرعت بالاتر، کیفیت بهتر و کاهش اختلالات ارتباطی بهره‌مند خواهند شد.

استفاده از فیبر نوری، بستر‌های لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات را فراهم می‌کند که برای پیشرفت استان ار اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

عملیات میدانی و فنی به منظور اجرای طرح بزرگ برگردان کابل مسی به فیبر نوری در مناطق مختلف ادامه دارد تا زمینه ارائه سرویس‌های اینترنت پرسرعت برای مشتریان فراهم شود.

طرح برگردان، طرحی ملی است که باید ظرف ۵ سال همه زیرساخت‌های ارتباطی استان از مس به فناوری فیبر نوری منتقل شود.