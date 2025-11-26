پخش زنده
امروز: -
دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان،پایگاه تولید بذر و گیاهان دارویی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در نشستی با فرماندار لنجان، گفت: این دانشگاه ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه تولید بذر و گیاهان دارویی را دارد.
پیام نجفی با تأکید بر نگاه علمی و بینرشتهای دانشگاه برای حل مسائل منطقهای افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان با تکیه بر ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی و زیرساختهای آزمایشگاهی خود میتواند به نقطه تلاقی صنعت و علم در استان تبدیل شود.
وی گفت: در حوزه کشاورزی هوشمند و تولید بذر و گیاهان دارویی، توانایی علمی و فنی این واحد دانشگاهی ارزشمند است و میتواند در زنجیره تأمین ملی نقشآفرینی کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان تولید بذر با کیفیت و توسعه کشت گیاهان دارویی را از محورهای آینده همکاری استان با واحد لنجان برشمرد و عنوان کرد: باید از ظرفیت دانشگاه برای اصلاح الگوی کشت، مدیریت منابع آب و توسعه محصولات دانشبنیان در سطح منطقه بهره گرفت. نگاه دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه، نگاه مبتنی بر علم، مهارت و کارآفرینی است. فرماندار شهرستان لنجان نیز با تأکید بر کارکرد حلمسئلهای دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان امروز بهدرستی دانشگاه حل مسئله است و میتواند در مسیر تحولات اساسی شهرستان نقشآفرینی کند.
علیرضا بصیری جزی اضافه کرد: شهرستان لنجان با وجود صنعتی بودن، هنوز در کاهش نرخ بیکاری توفیق کامل نیافته و باید از ظرفیتهای دانشگاه برای تحول در بخش کشاورزی و گردشگری نیز بهره بگیریم.
وی با اشاره به آمار منابع طبیعی و کشاورزی منطقه تاکید کرد: با وجود ۹ هزار هکتار زمین زراعی و باغی و نیاز هر هکتار به ۶ هزار مترمکعب آب، باید با رویکرد علمی و فناوریهای نوین به سراغ کشاورزی پایدار برویم. فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه وجود ۶۵ هزار هکتار ساحل زایندهرود ظرفیت عظیمی برای توسعه گردشگری شهرستان فراهم کرده، افزود: هدف هدایت لنجان از یک شهرستان صنعتی به سمت شهرستان صنعتی-کشاورزی سبز است که حضور دانشگاه در این مسیر حیاتی است. شعار دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر هر دانشجو یک تخصص، یک مهارت بسیار ارزشمند بوده و باید بهصورت عملی به موتور اشتغال جوانان منطقه تبدیل شود.
وی همچنین از ایجاد دفتر جذب سرمایهگذار در شهرستان لنجان خبر داد و افزود: در حوزههای صنعت، گردشگری و کشاورزی، گامهای مهمی برای دستیابی به اشتغال پایدار در حال برنامهریزی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان هم با تشریح برنامههای این واحد در مسیر مهارتافزایی و ایجاد ارتباط نظاممند با صنعت عنوان کرد: واحد لنجان با استقرار دفاتر ارتباط با صنعت و راهاندازی مرکز مهارت و کارآفرینی دانشجویان، بهصورت هدفمند در مسیر مأموریت دانشگاه حلمسئله پیش میرود.
سید مسعود داودی اضافه کرد: همگرایی دستگاههای اجرایی شهرستان با دانشگاه، میتواند به تحقق شعار سال و ایجاد تحول واقعی در اشتغال بومی کمک کند. تمرکز ما بر آموزشهای کاربردی و پروژههای واقعی برای نیازهای صنعت فولاد، کشاورزی و گردشگری است.