به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان بااشاره به اطلاعیه ستاد مدیریت بحران و کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات، دستگاه دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی سراسر استان اصفهان در این دو روز گفت: استفاده از قطار شهری به‌عنوان یک شبکه حمل‌ونقل عمومی مدرن، منظم، سریع، ایمن و دوستدار محیط‌زیست، نقش مهمی در پیشگیری از تشدید شرایط اضطراری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا ایفا می‌کند.

هادی کریمی افزود: با توجه به اعلام تعطیلی این دو روز به‌منظور قطع زنجیره انتقال آنفولانزا و تداوم آلودگی هوا توسط ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان، مترو اصفهان با هدف همکاری و مشارکت در این زمینه و به‌منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل در ترددهای درون‌شهری، طبق روال قبل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (پنجم و ششم آذر سال جاری) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰ در تمام ایستگاه‌ها فعال است و خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان تاکید کرد: قطار شهری اصفهان به‌عنوان یکی از پایدارترین و پاک‌ترین سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، گزینه‌ای ایده‌آل برای کاهش ترافیک و آلاینده‌های هوا محسوب می‌شود و ما تلاش می‌کنیم تا با ارائه خدمات بی‌وقفه، امکان جابه‌جایی راحت و مطمئن را برای شهروندان فراهم کنیم.