در نشست شورای اداری شهرستان آشتیان ضمن آموزش مبانی سواد رسانه‌ای بر ضرورت افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها و تأسیسات ادارات و رعایت اصول خودحفاظتی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها ساوجی‌ها با راه انداختن کاروان غم در سوگ دخت ‍یامبر اکرم (ص) عزادارای کردند.

در شهر غرق آباد نیز با اجتماع در مسجد جامع این شهر مردم به سوگواری ‍پرداختند.

مراسم شام غریبان شهادت دخت نبی مکرم اسلام در مسجد حَسیخانی و هیئت جوانان حضرت ابوالفضل (ع) تفرش برگزار شد.

به همین مناسبت مراسم یادواره شهدای روستای جهان‌قلعه از توابع خمین با حضور خانواده شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در روستای ازنوجان خمین هم با حضور بیش از هزار نفر از عزادارن دخت نبی مکرم اسلام، مراسم شبیه خوانی برگزار شد.

بانوان شازندی هم در اجتماع بانوان فاطمی با تاکید بر پیروی از سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها در رثای بانوی دو عالم اشک ماتم ریختند.

یادواره شهدای والامقام روستای دستجان با حضور استاندار مرکزی، جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان و اقشار مختلف مردم در این روستا برگزار شد.

