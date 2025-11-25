وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کاهش نگران‌کننده شاخص جمعیت در استان قم گفت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده که پایین‌تر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به کاهش نگران‌کننده شاخص جمعیت استان قم، گفت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده که پایین‌تر از میانگین کشوری است و به آمار استان‌هایی مانند گیلان (۰.۹) نزدیک می‌شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشکلات جمعیتی را تنها اقتصادی ندانست و تصریح کرد: برخی از مردم به دلیل تغییر باور‌های فرهنگی، تمایلی به فرزندآوری ندارند.

وی از اجرای سراسری «طرح امید مادر» در سال ۱۴۰۵ در قم خبر داد و خواستار فعالیت بیشتر مدارس و بخش‌های بهداشتی برای ارائه مشوق‌ها و اصلاح این روند شد.

وزیر بهداشت در ادامه به مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره کرد و کمبود بودجه دولتی را دلیل اصلی عدم اجرای برنامه‌هایی مانند «برنامه هفتم توسعه» و ناتوانی در پرداخت به موقع حقوق اساتید و نیروی انسانی دانست.

ظفرقندی با اشاره به بدهی‌های انباشته شده دانشگاه، سه اولویت اصلی برای پرداخت بدهی‌ها را اینگونه برشمرد:

۱. بدهی به نیروی انسانی (اولویت اول)

۲. بدهی به شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی

۳. بدهی به پیمانکاران

وی راه‌حل خروج از این بحران را تنها از طریق بودجه دولتی ممکن ندانست و بر سه راهکار اصلی فروش اوراق و نقدسازی دارایی‌ها

- مولدسازی دارایی‌ها از طریق تغییر کاربری زمین‌های دانشگاه

- دعوت از خیرین برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی و درآمدزایی از طریق قرارداد‌های پژوهشی تاکید کرد:

وزیر بهداشت در پایان با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، از هیئت رئیسه دانشگاه خواست تا با تمرکز بر ارائه خدمات به مردم، پیگیر حل مشکلات از طریق این مسیر‌های جایگزین باشند.

استاندار قم در جلسه‌ی نشست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت در یازده ماه گذشته، خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای حل مشکلات درمانی، آموزشی و بهداشتی استان شد.

اکبر بهنام‌جو با بیان اینکه قم میزبان و پذیرای جمعیت فراوانی از اتباع و نیازمندان است، گفت: این موضوع فشار زیادی به زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و بهداشتی استان وارد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش درمان، افزود: اگرچه بیمارستان‌های خوبی در استان در حال بهره‌برداری یا احداث است، اما مشکل کمبود پزشک و نیروی انسانی همچنان پابرجاست.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه در حوزه آموزش، از تدوین «برنامه چهارساله» برای تأمین مالی پروژه‌ها از محل‌های مختلف خبر داد و افزود: انتظار داریم در بودجه سال آینده، بودجه پردیس دانشگاهی قم تکانی بخورد.

بهنام‌جو با اشاره به همکاری خیرین در پروژه‌های عمرانی از جمله بیمارستان خاتم، خاطرنشان کرد: اگرچه در ساخت بیمارستان از نظر سرانه مشکلی نداریم، اما باید از سوی دولت برای جبران کسری‌های آموزشی و درمانی کمک بیشتری دریافت کنیم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد سلامت در استان، بر لزوم افزایش تحرک و پیگیری برای رفع مشکلات موجود تأکید و اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت دولت، استان قم بتواند به جایگاه شایسته خود در کشور دست یابد.