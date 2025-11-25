پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کاهش نگرانکننده شاخص جمعیت در استان قم گفت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده که پایینتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به کاهش نگرانکننده شاخص جمعیت استان قم، گفت: شاخص جمعیت در قم به ۱.۶۴ رسیده که پایینتر از میانگین کشوری است و به آمار استانهایی مانند گیلان (۰.۹) نزدیک میشود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشکلات جمعیتی را تنها اقتصادی ندانست و تصریح کرد: برخی از مردم به دلیل تغییر باورهای فرهنگی، تمایلی به فرزندآوری ندارند.
وی از اجرای سراسری «طرح امید مادر» در سال ۱۴۰۵ در قم خبر داد و خواستار فعالیت بیشتر مدارس و بخشهای بهداشتی برای ارائه مشوقها و اصلاح این روند شد.
وزیر بهداشت در ادامه به مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره کرد و کمبود بودجه دولتی را دلیل اصلی عدم اجرای برنامههایی مانند «برنامه هفتم توسعه» و ناتوانی در پرداخت به موقع حقوق اساتید و نیروی انسانی دانست.
- دعوت از خیرین برای مشارکت در پروژههای عمرانی و درآمدزایی از طریق قراردادهای پژوهشی تاکید کرد:
وزیر بهداشت در پایان با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها، از هیئت رئیسه دانشگاه خواست تا با تمرکز بر ارائه خدمات به مردم، پیگیر حل مشکلات از طریق این مسیرهای جایگزین باشند.
استاندار قم در جلسهی نشست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت در یازده ماه گذشته، خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای حل مشکلات درمانی، آموزشی و بهداشتی استان شد.
بهنامجو با اشاره به همکاری خیرین در پروژههای عمرانی از جمله بیمارستان خاتم، خاطرنشان کرد: اگرچه در ساخت بیمارستان از نظر سرانه مشکلی نداریم، اما باید از سوی دولت برای جبران کسریهای آموزشی و درمانی کمک بیشتری دریافت کنیم.