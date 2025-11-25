پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی اشنویه از دستگیری یک نفر سارق، ۲نفر قاچاقچی مواد مخدر، ۲نفر توزیع کننده خرد و ۳ معتاد متجاهر خبر داد.
سرهنگ علی توکلی افزود:در تداوم و ارتقای طرحهای امنیت محله محور، آرامش و امنیت اجتماعی با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه در اجرای چندین مرحله عملیات ضربتی، تعداد ۲ نفر قاچاقچی به همراه مقدار ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل، و توزیع کننده خرد مواد مخدر و سه نفر معتاد دستگیر شدند.
وی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی رسیدگی پرونده در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان اشنویه قرار گرفته که موفق به دستگیری یک نفر سارق حرفهای که اقدام به چندین فقره سرقت گردیده بود شدند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه محترم قضائی معرفی شد.