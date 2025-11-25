در خیابان قائم‌مقام پیش از ورود به میدان ساعت تقاطعی وجود دارد که از نظر طرح شهری امکان تردد در آن وجود ندارد و باید بسته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های ترافیکی شهر اراک، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد.

قدرت‌الله ابک با اشاره به طرح پیاده‌راه‌سازی محدوده خیابان حصار، گفت: مقرر بود پیش از هرگونه تغییر در جریان ترافیکی خیابان حصار، تمامی مصوبات مربوط به پیاده‌راه‌سازی حصار اجرا شود؛ به همین دلیل این موضوع نیازمند بازنگری است و تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده انجام خواهد شد.

او با اشاره به وضعیت میدان ساعت هم گفت: بر اساس گزارش مشاور، لازم است محدوده‌ای وسیع‌تر از میدان ساعت مورد بازنگری قرار گیرد، در خیابان قائم‌مقام پیش از ورود به میدان ساعت تقاطعی وجود دارد که از نظر طرح شهری امکان تردد در آن وجود ندارد و باید بسته باشد.

ابک افزود: با توجه به اینکه در مطالعات فعلی تنها خود میدان ساعت دیده شده، مقرر شد محدوده مطالعاتی توسط مشاور گسترده‌تر شود تا در جلسات بعدی تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

او با اشاره به طرح‌های روکش و تعمیر زیرسازی کمربندی جنوبی، بررسی تصادفات بزرگراه شهید آنجفی و درخواست‌های مطرح‌شده در حوزه ترافیک گفت: نباید جان مردم منوط به تأمین یا عدم تأمین اعتبار باشد، مصوبات باید در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار قرار گیرد و به اجرا برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی هم با اشاره به موضوع حمل مواد خطرناک گفت: مصوب شد که به هیچ عنوان حمل این مواد در داخل شهر انجام نشود، این موضوع در کمیسیون ایمنی و با توجه به تکالیفی که شرکت‌های تولیدکننده دارند، پیگیری می‌شود.

ابک افزود: اکیپ‌های ویژه باید برای مدیریت حوادث احتمالی آماده باشند و شرایط تردد این کامیون‌ها در جاده‌ها بررسی خواهد شد، در داخل شهر نیز این خودروها حق تردد ندارند.