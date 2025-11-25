پخش زنده
رزمایش عظیم "فاطمی پنج" از شهرستان رودبار جنوب آغاز به کار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، ۸ هزار و ۵۰۰ جهادگر بسیجی در این رزمایش عملیاتی، توانمندیهای خود را در زمینههای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و خدمات محرومیتزدایی به نمایش گذاشتند.
از ساخت و مرمت منازل محرومان تا فعالیتهای فرهنگی و خدمات سلامت، برنامههای متنوعی در قالب اردوهای جهادی اجرا شد که نشاندهنده عمق و گستره فعالیت این نیروهای مخلص است.
شهرستان منوجان یکی از مقاصدی است که جهادگران بسیجی در قالب این رزمایش در حال خدمت رسانی به مردم هستند.