به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، ۸ هزار و ۵۰۰ جهادگر بسیجی در این رزمایش عملیاتی، توانمندی‌های خود را در زمینه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و خدمات محرومیت‌زدایی به نمایش گذاشتند.

از ساخت و مرمت منازل محرومان تا فعالیت‌های فرهنگی و خدمات سلامت، برنامه‌های متنوعی در قالب اردو‌های جهادی اجرا شد که نشان‌دهنده عمق و گستره فعالیت این نیرو‌های مخلص است.

شهرستان منوجان یکی از مقاصدی است که جهادگران بسیجی در قالب این رزمایش در حال خدمت رسانی به مردم هستند.