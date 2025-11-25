به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با انتقاداز تعلل برخی وزارتخانه‌ها در اجرای مصوبات دولت، به ویژه در حوزه انتقال آب خلیج فارس به کرمان افزود: تا امروز هیچ‌یک از مصوبات دولت درباره کرمان به‌طور کامل اجرا نشده؛ و اکنون ۲ همت بدهی پیمانکار خط انتقال آب به استان هنوز پرداخت نشده و این کوتاهی قابل قبول نیست.

حسن پور اجرای خط دوم انتقال آب و رساندن آن به سایر شهرستان‌ها و فلات مرکزی ایران را خواستار شد و گفت: بخش عمده مطالبات و مشکلات مردم این استان را طی ۳۳ نامه رسمی به رییس‌جمهور ارائه کرده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: شرق کشور در ۷۰ درصد شاخص‌ها عقب‌تر از غرب، شمال، جنوب و مرکز است و نمایندگان شرقی باید برنامه‌های بلندمدت خود را به سران قوا منتقل کنند.

حسن پور گفت: شهرستان راور با ۹۹ درصد اشتغال در سال جاری رتبه دوم را کسب کرده است و کرمان از نظر تعداد شاغلان رتبه اول دارد، اما از نظر درصد اشتغال در رتبه دهم قرار داریم؛ دستگاه‌های نظارتی باید کنترل قیمت‌ها را افزایش دهند و شرکت‌های بزرگ معدنی خرید استان را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: با همت مردم، شورا‌ها و دهیاران، کمترین نرخ بیکاری در شهرستان کرمان محقق شده؛ اما تکمیل زنجیره تولید، بسته‌بندی و سردخانه ضروری است و دولت باید با قدرت بیشتری وارد عمل شود؛ وضعیت مخابرات استان نزدیک به ۲ همت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که ظرف یک سال آینده باید انجام شود. فیبر نوری، سرعت اینترنت و حل مشکلات کسب‌وکار‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.