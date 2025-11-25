پخش زنده
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه بر تسریع اجرای خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان تاکید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با انتقاداز تعلل برخی وزارتخانهها در اجرای مصوبات دولت، به ویژه در حوزه انتقال آب خلیج فارس به کرمان افزود: تا امروز هیچیک از مصوبات دولت درباره کرمان بهطور کامل اجرا نشده؛ و اکنون ۲ همت بدهی پیمانکار خط انتقال آب به استان هنوز پرداخت نشده و این کوتاهی قابل قبول نیست.
حسن پور اجرای خط دوم انتقال آب و رساندن آن به سایر شهرستانها و فلات مرکزی ایران را خواستار شد و گفت: بخش عمده مطالبات و مشکلات مردم این استان را طی ۳۳ نامه رسمی به رییسجمهور ارائه کرده و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: شرق کشور در ۷۰ درصد شاخصها عقبتر از غرب، شمال، جنوب و مرکز است و نمایندگان شرقی باید برنامههای بلندمدت خود را به سران قوا منتقل کنند.
حسن پور گفت: شهرستان راور با ۹۹ درصد اشتغال در سال جاری رتبه دوم را کسب کرده است و کرمان از نظر تعداد شاغلان رتبه اول دارد، اما از نظر درصد اشتغال در رتبه دهم قرار داریم؛ دستگاههای نظارتی باید کنترل قیمتها را افزایش دهند و شرکتهای بزرگ معدنی خرید استان را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: با همت مردم، شوراها و دهیاران، کمترین نرخ بیکاری در شهرستان کرمان محقق شده؛ اما تکمیل زنجیره تولید، بستهبندی و سردخانه ضروری است و دولت باید با قدرت بیشتری وارد عمل شود؛ وضعیت مخابرات استان نزدیک به ۲ همت نیاز به سرمایهگذاری دارد که ظرف یک سال آینده باید انجام شود. فیبر نوری، سرعت اینترنت و حل مشکلات کسبوکارها نیز در دستور کار قرار گرفته است.