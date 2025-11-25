درگام دوم رويداد راه اندازي کسب و کار در استان از ایده‌های نوآورانه برای اجرا و رسیدن به تولید حمایت می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون توسعه سیاستگذاری وزیرعلوم در مراسم آغازبکاراین رویدادگفت: تیم‌های ایده پردازی باید بامراکز رشد آشنا شوند تا با فراهم کردن زیرساخت‌ها، تا ازطرح‌های مختلف تا اجرا و رسیدن‌به تولید حمایت شود.

آقای باقی افزود؛ آغاز هریک از تولیدات و ایده‌ها از دانشگاه‌ها است و در استان‌کرمان در دوحوزه کشاورزی و معدن اولویت اجرای ایده هارا پیگیری می‌کنیم.

دراین رویداد امرایی معاون توسعه شرکت‌های دلنش بنیان کشور در ارتباط تصویری با همایش گفت: طرح‌های توسعه‌ای زیست بوم در حوزه مس برای کرمان به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی افزود: ۹۰ میلیارد تومان برای توسعه فن آوری کرمان در نظر گرفه شده و هوشمندسازی دومعدن گل گهر و مس سرچشمه در استان کرمان نیز درحال انجام‌است.

طالبی استاندار کرمان هم تاکید کرد؛ کشاورزی هوشمند، حوزه انرژی و توسعه بخش گردشگری از جمله شاخصترین مواردی است که فناوری می‌تواند آنهاراشکوفا و به اجرابرساند و زنجیره ارزش تولید را نیز تکمیل کند.

کاظمی رئیس پارک علم و فناوری استان نیز گفت:استفاده از خلاقیت و نو آوریهابرای بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن در بخش اشتغال و تولید یکی از اهداف مهم این رویداد است.

بیش از ۵۰۰شرکت فن آور در حال حاضر در استان در حوزه کسب و کارهازیر نظر پارک فلم و فن آوری فعالند.