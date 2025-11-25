امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین ۳ نرخی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴- ۲۱:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
ایست به اتلاف انرژی
ایست به اتلاف انرژی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
خبرهای مرتبط

جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین ۳ نرخی

نخستین معامله بنزین سوپر در بورس انرژی انجام شد

افزایش قیمت بنزین راه‌حل نیست

برچسب ها: نرخ بنزین ، افزایش قیمت بنزین ، سهمیه سوخت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 