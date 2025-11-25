به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین رده بندی انجمن تنیس بازان حرفه‌ای جهان، علی یزدانی (۲۲ساله) موفق شد ۵ پله صعود کند و در جایگاه ۶۹۹ جهان قرار بگیرد. کسری رحمانی (۱۹ساله) دیگر نماینده تنیس ایران نیز با عملکرد خوب خود ۱۰ پله بالا آمد و در جایگه ۸۸۸ دنیا قرار گرفت.

گفتنی است، در انجمن تنیس بازان حرفه‌ای جهان معروف به ATP، تنها ۴ بازیکن ایرانی حضور دارند که سامیار الیاسی و معین معظم نیز در بین آنها دیده می‌شوند.