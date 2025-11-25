مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در اهواز

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس با حضور فرماندهان و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب نزاجا برگزار شد.

عکاس : ابراهیم جرفی