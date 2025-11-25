امروز: -
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در اهواز

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس با حضور فرماندهان و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب نزاجا برگزار شد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ - ۲۲:۱۷
تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام -تهران (۲)

برچسب ها: شهید گمنام دفاع مقدس ، شهید گمنام ، اهواز
