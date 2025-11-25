پخش زنده
رزمایش جهادگران بسیجی استان قم با حضور بیش از ۷۰۰ گروه جهادی، ارائه ۴۷ هزار خدمت مردمی و رونمایی از ۱۳ سری جهیزیه برگزار شد.
مسئول بسیج سازندگی استان قم، هدف از برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی را «تجدید عهد جهادگران با امام زمان (عج) و نمایش توان خدمترسانی گروههای جهادی» عنوان کرد.
علیرضا ایراندوست، با بیان اینکه ۱۲۰۰ گروه جهادی در استان قم فعالیت دارند»، گفت: بیش از ۷۲۰ گروه جهادی در تابستان امسال در ۲۴ استان اردوی جهادی برگزار کردند و بسیاری از این گروهها بهصورت محلهمحور در حوزههایی مانند تعمیر و مرمت منازل محرومان، رنگآمیزی و شادابسازی مدارس، خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، آزادی زندانیان، توزیع بستههای معیشتی و اهدای جهیزیه فعالیت میکنند.
احمد میرزایی، مدیر نهضت کمک مؤمنانه سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم نیز از ارائه «۴۷ هزار خدمت» در این هفته خبر داد و گفت: یکی از این خدمات، تأمین جهیزیه برای خانوادههای نیازمند با هدف ترویج ازدواج آسان و فرزندآوری است.