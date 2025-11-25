پخش زنده
تیم ووشو استان در بخش تالو آخرین تمرینات خود را برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استان قم سه نماینده دررقابتهای ووشو نونهالان و جوانان قهرمانی کشور دارد که با آمادگی کامل از فردا عازم تبریز میشوند.
دراین دوره مسابقات که انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و المپیک ۲۰۲۶ داکار نیز محسوب میشود، بیش از ۳۵۰ ورزشکار و عضو کادرفنی در قالب ۳۴ تیم از تمام استانهای کشور حاضر شده و برای کسب برترین عناوین با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.