به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استان قم سه نماینده دررقابت‌های ووشو نونهالان و جوانان قهرمانی کشور دارد که با آمادگی کامل از فردا عازم تبریز می‌شوند.

دراین دوره مسابقات که انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک ۲۰۲۶ داکار نیز محسوب می‌شود، بیش از ۳۵۰ ورزشکار و عضو کادرفنی در قالب ۳۴ تیم از تمام استان‌های کشور حاضر شده و برای کسب برترین عناوین با یک‌دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت‌های ووشو نونهالان و جوانان قهرمانی کشور از فردا ۵ تا ۸ آذر به میزبانی تبریز برگزار می‌شود.