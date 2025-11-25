حدود ۶۹ هزار البرزی عضو کتابخانههای عمومی هستند
مدیرکل کتابخانههای البرز از وجود یک میلیون و ۳۱۵ نسخه کتاب در البرز خبر داد و گفت: حدود ۶۹هزار البرزی عضو کتابخانههای عمومی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علی معدنی پور با حضور در سیمای البرز، برنامه «رهیافت» گفت: «بخوانیم برای ایران» به عنوان شعار هفته کتاب نام گذاری شده است، که امیدواریم بتوانیم با این شعار سرانه کتابخوانی در البرز را افزایش دهیم.
مدیرکل کتابخانههای استان البرز در این گفت و گوی رادیویی افزود: به ازای هر صد نفر ۴۳ نسخه کتاب داریم ولی در وضعیت مطلوب به ازای هر یک نفر یک کتاب استاندارد است؛ همچنین یک میلیون و ۳۱۶ نسخه کتاب در ۵۵ باب کتابخانه موجود است.
وی در خصوص آمار کتابخانههای البرز در برنامه رهیافت تصریح کرد: ۷۶ کتابخانه در البرز داریم، که ۲۱ کتابخانه به صورت مشارکتی و ۵۵ کتابخانه مربوط به نهاد کتابخانههای عمومی است؛ همچنین ۲۸ متر زیر بنای کتابخانههای البرز است.
این مسئول ادامه داد: تعداد ۷۰۶ نسخه امانت کتاب داشتیم و ۶۸هزار و ۹۰۶ نفر عضو کتابخانههای ما هستند و الان به ازای هر ۲۵ هزار نفر باید یک کتابخانه در استان باشد که این عدد را در استان نداریم.
وی در برنامه رهیافت رادیو البرز از احداث ۶ باب کتابخانه خبر داد و اذعان داشت: این کتابخانهها در مرحله تجهیز هستند و فراخوان نیروی استانی به زودی داده میشود و در بحث فضای فیزیکی قدیمیترین کتابخانه ما سال ۱۳۴۵ تاسیس شده و کتابخانه امیرکبیر نام دارد و چندین بار بازسازی شده است.
این مسئول یکی از بزرگترین چالشهای این حوزه را تامین نیروی انسانی برشمرد و تصریح کرد: استان البرز ۱۹۰ نفر نیرو داشت و الان به زیر ۱۴۰ نفر رسیدیم.
مدیرکل کتابخانههای البرز در برنامه رهیافت خاطرنشان کرد: با برگزاری بسیاری از کلاسهای آموزشی، فرهنگی و هنری مانند نقاله خوانی، قصه گویی، کارگاههای ازدواج، فرزند آوری، توانمندسازی بانوان در کسب و کارهای کوچک سعی کردیم کتابخانهها را تبدیل به فرهنگسرا کنیم.
وی در برنامه رهیافت از اجرای طرح پیک کتاب در البرز ویژه افراد سالمند خبر داد و گفت: سالمندانی که متقاضی دریافت کتاب هستند میتوانند با کتابخانه علامه حلی تماس بگیرند و یک روز در هفته را مشخص کنند و از سوی کتابخانه، کتاب مورد نظر به دستشون رسانده میشود.