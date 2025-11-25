به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در دیدار با امام جمعه کیش، با ارائه گزارشی از عملکرد ناحیه مقاومت بسیج، گفت: روحیه مقاومت و ایستادگی همچنان در بسیجیان زنده است.

او با اشاره به فعالیت ۲۵ پایگاه مقاومت در حوزه بزرگسالان و دانش آموزی گفت: بسیج اقشار در ۱۰ حوزه ادارات، ورزشکاران، هنرمندان، اصناف، حقوقدانان و دیگر حوزه ها در کیش فعالیت می‌کند.

سرهنگ میرزاده، بسیج را بازوی توانمند فراجا در حفظ امنیت و آرامش کشور و کیش دانست و گفت: شبکه‌های صالحین، شبکه‌های تربیتی و فعالیت‌های محله با محوریت مساجد و گشت‌های رضویون به منظور تقویت معنویت، حفظ آرامش و امنیت و توسعه فرهنگی در کیش فعال هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، با اشاره به فعالیت گردان‌های امنیتی امام علی و کوثر با سه ماموریت دفاعی، مهار ناآرامی ها و امداد و نجات، گفت: معتمدان و پیشکسوتان بسیجی در ناحیه مقاومت بسیج کیش در تشکل حافظیه فعالیت می‌کنند.

امام جمعه کیش نیز در این نشست، بسیجیان را فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برشمرد و شهادت دخت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، افزود: بسیج به مردم و کشور خدمت می‌کند و بسیجیان، ولایتمدار، ثابت قدم، مومن، بصیر و جهادگرند.

امام جمعه کیش با استناد به آیات قرآن کریم و روایات دینی، گفت: بسیج شجره طیبه است که با اهداف الهی با خداوند پیمان بسته در تمام شرایط، حافظ امنیت کشور، آرامش مردم و پیرو ولایت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش برای همراهی در حل مشکلات مردم و توسعه فضای فرهنگی و معنوی کیش قدردانی کرد.