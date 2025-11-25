پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، گفت: ۲۵ پایگاه مقاومت در ده حوزه تخصصی در جزیره کیش فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در دیدار با امام جمعه کیش، با ارائه گزارشی از عملکرد ناحیه مقاومت بسیج، گفت: روحیه مقاومت و ایستادگی همچنان در بسیجیان زنده است.
او با اشاره به فعالیت ۲۵ پایگاه مقاومت در حوزه بزرگسالان و دانش آموزی گفت: بسیج اقشار در ۱۰ حوزه ادارات، ورزشکاران، هنرمندان، اصناف، حقوقدانان و دیگر حوزه ها در کیش فعالیت میکند.
سرهنگ میرزاده، بسیج را بازوی توانمند فراجا در حفظ امنیت و آرامش کشور و کیش دانست و گفت: شبکههای صالحین، شبکههای تربیتی و فعالیتهای محله با محوریت مساجد و گشتهای رضویون به منظور تقویت معنویت، حفظ آرامش و امنیت و توسعه فرهنگی در کیش فعال هستند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، با اشاره به فعالیت گردانهای امنیتی امام علی و کوثر با سه ماموریت دفاعی، مهار ناآرامی ها و امداد و نجات، گفت: معتمدان و پیشکسوتان بسیجی در ناحیه مقاومت بسیج کیش در تشکل حافظیه فعالیت میکنند.
امام جمعه کیش نیز در این نشست، بسیجیان را فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برشمرد و شهادت دخت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، افزود: بسیج به مردم و کشور خدمت میکند و بسیجیان، ولایتمدار، ثابت قدم، مومن، بصیر و جهادگرند.
امام جمعه کیش با استناد به آیات قرآن کریم و روایات دینی، گفت: بسیج شجره طیبه است که با اهداف الهی با خداوند پیمان بسته در تمام شرایط، حافظ امنیت کشور، آرامش مردم و پیرو ولایت باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش برای همراهی در حل مشکلات مردم و توسعه فضای فرهنگی و معنوی کیش قدردانی کرد.