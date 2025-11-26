به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان، مراکز اهدای خون باوجود دورکاری ادارات ناشی از آلودگی هوا، و به منظور قطع زنجیره اناقال بیماری آنفولانزا فعال است وبا ارائه خدمات، پذیرای اهداکنندگان هستند.

آلودگی هوا ممنوعیتی برای اهدای خون ایجاد نمی کند و باید توجه کرد که اهدای خون نیازی همیشگی است چرا که خون ماده حیات بخش و بدون جایگزین است که تنها با سخاوت و اهدای شهروندان به دست می آید.

همزمان با سرمای هوا، شیوع بیماری‌های فصلی، آلودگی هوا و تعطیلی و محدودیت‌های تردد شهری ناشی از آن، آمار مراجعات به مراکز اهدای خون نیز کاهش می‌یابد در حالی که نیاز به خون و فراورد‌های آن همیشگی است و عمر برخی از فراورده‌های ضروری مانند پلاکت کمتر از ۳ روز وابسته به اهدای روزانه هموطنان است.

سازمان انتقال خون از همه شهروندان خصوصا بانوان و جوانانی که شرایط جسمی مناسبی دارند و تا کنون برای اهدای خون داوطلب نشده‌اند دعوت می‌کند تا در فصل سرما و روز‌های آلودگی هوا بیش از پیش به این مسئولیت اجتماعی فکر کنند و اهدای خون را در برنامه زندگی خود بگنجانند.

اهداکنندگان خون باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند و فاصله زمانی بین هر ۲ نوبت اهدای خون هشت هفته است.

۶۲ مرکز درمانی در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کند؛ بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی نیز به‌طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

حدود ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان مستمر هستند و حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.

از ۱۱ مرکز فعال اهدای خون در استان اصفهان، ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.