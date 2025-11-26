پخش زنده
تمامی مراکز اانتقال خون استان اصفهان امروز فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان، مراکز اهدای خون باوجود دورکاری ادارات ناشی از آلودگی هوا، و به منظور قطع زنجیره اناقال بیماری آنفولانزا فعال است وبا ارائه خدمات، پذیرای اهداکنندگان هستند.
آلودگی هوا ممنوعیتی برای اهدای خون ایجاد نمی کند و باید توجه کرد که اهدای خون نیازی همیشگی است چرا که خون ماده حیات بخش و بدون جایگزین است که تنها با سخاوت و اهدای شهروندان به دست می آید.
همزمان با سرمای هوا، شیوع بیماریهای فصلی، آلودگی هوا و تعطیلی و محدودیتهای تردد شهری ناشی از آن، آمار مراجعات به مراکز اهدای خون نیز کاهش مییابد در حالی که نیاز به خون و فراوردهای آن همیشگی است و عمر برخی از فراوردههای ضروری مانند پلاکت کمتر از ۳ روز وابسته به اهدای روزانه هموطنان است.
سازمان انتقال خون از همه شهروندان خصوصا بانوان و جوانانی که شرایط جسمی مناسبی دارند و تا کنون برای اهدای خون داوطلب نشدهاند دعوت میکند تا در فصل سرما و روزهای آلودگی هوا بیش از پیش به این مسئولیت اجتماعی فکر کنند و اهدای خون را در برنامه زندگی خود بگنجانند.
اهداکنندگان خون باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند و فاصله زمانی بین هر ۲ نوبت اهدای خون هشت هفته است.
۶۲ مرکز درمانی در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآوردههای خونی دریافت میکند؛ بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی نیز بهطور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.
حدود ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان مستمر هستند و حداقل ۲ بار در سال خون اهدا میکنند.
از ۱۱ مرکز فعال اهدای خون در استان اصفهان، ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.