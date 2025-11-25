پیگیری ویژه کمیسیون اصل نود برای رفع کُندی در اجرای سامانه جدید گمرکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کند اجرای سامانه جدید امور گمرکی گفت: برای رفع موانع موجود، جلسهای با حضور وزرای صمت و اقتصاد و دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد تا درباره تسریع در راهاندازی این سامانه تصمیم نهایی اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری نشست امروز (سهشنبه؛ ۴ آذر) این کمیسیون با حضور رئیس کل گمرک ایران و نمایندگان وزارتخانههای دفاع، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی آخرین وضعیت راهاندازی سامانه جدید امور گمرکی خبر داد.
وی با اشاره به مبانی قانونی این پروژه، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به طراحی و بهرهبرداری سامانه جامع تجارت شده تا تمامی فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات در بستری یکپارچه کنترل و پایش شود.
پژمانفر بیان کرد: در ابتدای این جلسه گمرک ایران گزارشی از وضعیت اجرای سامانه جدید گمرکی ارائه کرد. همچنین نمایندگان شرکت ایزایران و دستگاههای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به بیان دیدگاهها و مشکلات موجود پرداختند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از کندی روند اجرای این طرح افزود: مسئله قابل توجه و جای گلایه این است که اراده جدی برای راهاندازی این سامانه وجود ندارد. این پروژه یک اقدام بزرگ و زیربنایی در حوزه تجارت خارجی و نظام اقتصادی کشور است و میتواند بسیاری از معضلات در عرصه واردات، صادرات و برنامهریزی اقتصادی را حل کند، اما پیشرفت آن متناسب با اهمیت موضوع نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل نود بهمنظور رفع این مشکلات، تصمیم به برگزاری جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و دارایی و تمامی دستگاههای مرتبط گرفته است تا درباره تسریع در عملیاتی شدن سامانه تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی، گفت: روند شکلگیری این سامانه با توجه به سفارش داده شده و عملکرد پیمانکار بسیار کند و در وضعیت کنونی غیرقابل دفاع است. این موضوع بهطور ویژه در اولویت پیگیری کمیسیون اصل نود قرار خواهد گرفت.