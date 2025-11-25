پخش زنده
رزمایش «کارزار خدمت» بهمناسبت هفته بسیج و با هدف رسیدگی سریع و میدانی به مشکلات مردم در محله بهمنآباد شهر چوار، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در رزمایش «کارزار خدمت» که در محله بهمنآباد چوار، برگزار شد؛ دستگاههای اجرایی با استقرار میزهای خدمت به درخواستهای شهروندان رسیدگی کردند. مسئولان نیز با حضور میدانی و گفتوگوی چهرهبهچهره، مسائل زیرساختی، خدمات شهری و مشکلات معیشتی اهالی را بررسی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر کردند.
هدف از برگزاری این برنامه، کاهش بروکراسی اداری و تقویت ارتباط نزدیک مردم با مسئولان عنوان شد.
رزمایش «کارزار خدمت» بهصورت ملی و همزمان با هفته بسیج در مناطق مختلف اجرا میشود و بر ارائه خدمات بیواسطه و حل میدانی مشکلات مردم تأکید دارد.