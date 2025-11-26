پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از پلمب ۱۵ واحد ضایعاتی و پاتوق متخلف خرده فروشان مواد مخدر در معصوم زاده این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و نظارت بر واحدهای ضایعاتی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مرجع قضایی از تعدادی از این واحدها بازدید کردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجام شده، مقداری اموال سرقتی کشف شد و مشخص شد متصدیان برخی از این واحدها اقدام به خرید اموال مسروقه و توزیع مواد مخدر میکردند.
فرمانده انتظامی شیروان با بیان اینکه ۵ پاتوق و ۱۰ مرکز خرید ضایعاتی متخلف پلمب شدند، تأکید کرد: واحدهای ضایعاتی متخلف میتوانند بستر وقوع جرائم دیگری از جمله سرقت باشند و نظارت دقیق بر فعالیت این اصناف برای کاهش جرائم ضروری است.