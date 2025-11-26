چوگان بازان بسپارشیمی سپیدان اصفهان و نراجا در بخش آقایان به فینال رقابت های هفته هفدهم لیگ ملی چوگان راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ روز اول رقابت های هفته هفدهم لیگ ملی چوگان ایران با نام جام مروارید گرامیداشت روز نیروی دریایی در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا تهران برگزار شد که در پایان تیم های بسپارشیمی سپیدان الف و نزاجا الف با شکست رقبای خود به دیدار فینال راه یافتند.

همچنین تیم های فراجا ، نزاجا ب و بسپارشیمی سپیدان ب با وجود نمایش دیدنی فردا دیدار رده بندی را برگزار خواهند کرد.