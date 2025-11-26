به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای مسعود امامی یگانه با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، موانع و راهکار‌های تقویت سرمایه‌گذاری در استان اردبیل را تشریح کرد و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

مقدمه: اگر خبر‌های یک سال اخیر؛ یعنی یک سال اول فعالیت دولت چهاردهم تا امروز که چهارم آذر ۱۴۰۴ است در حوزه تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان‌ها مرور کنید، متوجه می‌شویم که تعدادی از استان‌های کشور با احصای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های اکسپو برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در استان‌شان و همان تحقق شعار سال اقدام کردند. استان‌ها در این مورد؛ یعنی همین معرفی سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمدتاً دو رویکرد را دنبال کردند؛ بسیاری از استان‌ها در قالب غرفه در ایران اکسپو یا حضور در نمایشگاه‌های ملی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خود را معرفی کردند، برخی استان‌ها هم همایش و اکسپوی مستقل اختصاصی سرمایه‌گذاری در استان خود را برنامه‌ریزی و اجرا کردند و برخی از این استان‌ها هم هر دو رویکرد را پیگیری کردند. برخی استان‌ها مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، مازندران، گیلان، کرمان و دیگر استان‌ها به صورت اختصاصی همایش اکسپوی اختصاصی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برگزار کردند که رسانه ملی هم نهایت همکاری و حمایت را از این روند انجام داده، در حدی که در برخی از این همایش‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اکسپو‌های استان‌ها، برخی از مهمترین برنامه‌های خود را به مراکز استان فرستاده و از آن جا در راستای تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت آن روند و سرمایه‌گذاری در استان تلاش کرده که با حضور استانداران و سایر مسئولان آن استان به این روند کمک کند. هفته گذشته هم در استان گیلان؛ استان‌های حاشیه خزر بود که گفتگوی ویژه خبری از این استان تقدیم شد، اما در ادامه این رویداد‌ها و پوشش خبری، رسیدیم به همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل و اکسپوی ۲۰۲۵ اردبیل که قرار است از فردا؛ یعنی پنجم تا هفتم آذر در این استان برگزار شود. همایش سه روزه بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل که از فردا آغاز می‌شود سه هدف اصلی دارد؛ جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه بازار‌های صادراتی و توسعه دانش فنی استان با انتقال تکنولوژی و فناوری. در این همایش وزیر کشور طبق اخبار حضور دارند، برخی از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میهمانان خارجی دارند؛ شامل سفیر کشور‌های هند و جمهوری آذربایجان و دبیران و سرکنسول‌های هشت کشور، رایزن‌های اقتصادی ایران در ۱۵ کشور خارجی و ۷۴ سرمایه‌گذار از ۹ کشور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، عراق و داغستان حضور خواهند داشت. در این همایش قرار است فرصت‌های اقتصادی ازجمله ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری با ارزش تقریبی ۲۵۰ همت، حالا اگر اشتباه بگویم میهمان اصلاح می‌کنند و ده‌ها تفاهمنامه داخلی و خارجی به ارزش ۹۰ همت نهایی شود. قرار است مجوز‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شود و در کنار آن نمایشگاه اردبیل اکسپوی ۲۰۲۵ را داریم، نشست‌های تخصصی استاندار استان با رایزنان اقتصادی ۱۵ کشور خارجی، سرمایه‌گذاران کشور‌های خارجی و پنل‌های مختلف که با همه این روند‌ها مسئولان استان اردبیل امیدوارند ظرفیت‌های واقعی استان آنها در سطح بین‌المللی مطرح و با جذب سرمایه‌های جدید، توسعه استان سرعت بگیرد.

سؤال: از کی شروع کردید؟ الان نگاه می‌کردم ۲۷ آبان ۱۴۰۳، الان تقریباً یک سال از حضور شما و دولت چهاردهم و برنامه هفتم، یک سال اول آن گذشته، خیلی از استان‌ها هم این را برگزار کردند، یک مقدار دلیل این که الان بعد از یک سال برگزار می‌شود را بفرمایید؟ آیا این نیاز به یک سری کار‌های مقدماتی، مطالعاتی و تبادل اطلاعات با کشور‌های سرمایه‌گذار داشت؟ چه کردید؟ کار‌های مقدماتی را بفرمایید تا به خود همایش برسیم؟

امامی‌یگانه: تقریباً یک سال گذشته در اولین جلسه اقتصادی که در استان برگزار شد؛ بنده رویکردی را با عنوان سرمایه‌گذاری آسان مطرح کردم و هدفی که دنبال می‌کردم؛ تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری بود، موانع و مشکلاتی که عمدتاً به واسطه منابع انسانی ممکن است در دستگاه‌های اجرایی باشد؛ یکی از مشکلات عمده در حوزه تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است، بنابراین رویکرد ما در همه دستگاه‌های اجرایی این بود که در این مسیر حرکت کنیم. از این باب، روز‌های سه‌شنبه با عنوان روز‌های تسهیل‌گری در قالب برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا بازدید‌های میدانی از واحد‌های اقتصادی انجام گرفت، اما این که ما بخواهیم در قالب یک همایش بتوانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را معرفی کنیم، نیاز به مقدماتی داشت؛ رایزنی با سفرای کشور‌های مختلف، ایجاد زیرساخت‌های تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری ازجمله صدور مجوز‌ها که یک دغدغه برای سرمایه‌گذاران است؛ در این زمینه اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است؛ راه‌اندازی مرکز صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری است، این که ما بتوانیم این رویکرد را نه در قالب شعار، بلکه در قالب یک برنامه عملیاتی اجرا کنیم، در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل که ۲۰ شهریور ماه سال جاری صورت گرفت، ما تقریباً ۲۲ طرح اقتصادی را آماده کرده بودیم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۶ همت در حو‌زه‌های مختلف و فرصت‌هایی که استان اردبیل هم در بخش کشاورزی و هم در حوزه گردشگری و هم در حوزه صنعت و معدن دارد که در حوزه صنعتی هم استان اردبیل یک استان در حال توسعه است. در حوزه معدنی؛ ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد؛ سه پهنه معدنی که نیاز به مطالعه بیشتر دارد. از همان زمان ما تصمیم گرفتیم که همایش سرمایه‌گذاری را شروع کنیم، اما آن چیزی که در سه روز آینده ملاحظه می‌کنیم؛ نتیجه اقدامات یک ساله است. رایزنی با هلدینگ‌های مختلف؛ ما بالغ بر ۵۶ هلدینگ سرمایه‌گذاری در داخل کشور روز‌های دوشنبه که در تهران هستیم صحبت کردیم. تیم‌های کارشناسی و فنی را به استان اعزام کردند، فرصت‌ها را به صورت میدانی از نزدیک دیدند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود.

سؤال: یعنی الان داریم وارد فاز عملیاتی می‌شویم؟

امامی‌یگانه: دقیقاً، ما از دو ماه قبل دیگر وارد فاز اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری شدیم و در این همایش هم کاملاً فرصت‌ها در قالب فلش‌کارت در سایتی که ایجاد شده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری است.

(پخش گزارش)

سؤال: در حال حاضر ما باید این توضیح را از استاندار دریافت کنیم که هم فرصت‌های استان را برای ما معرفی کنند و هم در نهایت بعد از یک سال کار کردن احصای فرصت‌ها و معرفی به سرمایه‌گذاران چقدر دستاورد داشته است؟

امامی‌یگانه: ما ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری، مجوز‌های بی‌نام، طرح‌های مشارکتی و طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را احصا کردیم که از این میزان؛ ۱۸۰ فرصت سرمایه‌گذاری است، ۷۲ مجوز بی‌نام است که از مواردی است که تمام فرایند صدور مجوز‌ها انجام گرفته است. من دو نمونه از مجوز‌های بی نام را می‌خواستم نشان دهم؛ در حوزه صنعت و معدن است، مجوز بی‌نامی که اول صادر شده، بعداً با رایزنی که توسط سرمایه‌گذار انجام گرفته، سرمایه‌گذاری لوله و پروفیل در سطح استان با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک و نیم همت و اشتغال‌زایی برای حداقل ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم در حوزه صنعتی است.

سؤال: الان شما آمدید به سرمایه‌گذار گفتید که ما این نیاز را در استان‌مان داریم، نمی‌خواهد شما بروی آن پروسه اداری را طی کنی مجوز‌ها را بگیری؛ این زمین، این هم مجوز بی‌نام آماده، فقط شما بیا شروع کن سرمایه‌گذاری و کار کن، درست است؟

امامی‌یگانه: دقیقاً، یکی از تأکیدات دولت چهاردهم، شخص رئیس جمهور و وزیر کشور در نشست استانداران و پیگیری‌هایی که معاونت اقتصادی وزارتخانه دارند، این بحث است که ما مجوز‌های بی‌نام را آماده کنیم؛ همه اینها در قالب همان تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است.

سؤال: قانون تسهیل صدور مجوز‌ها هم در واقع همین است؟

امامی‌یگانه: بله، یک نمونه‌ای که در حوزه جهاد کشاورزی استان است؛ واحد شهرک گلخانه‌ای است؛ حدوداً ۱۸ هکتار که مجوز صادر شده و بعداً سرمایه‌گذار آمدند و به نام ایشان صادر شده است. الان ۷۲ مجوز بی‌نام را در این حوزه صادر کردیم، ۲۳ طرح مشارکتی در بخش‌های مختلف داریم.

سؤال: ۲۳ طرح مشارکتی بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟

امامی‌یگانه: کلی خواستم عرض کنم که ۲۹ طرح هم قابل واگذاری است. این طرح‌ها در حوزه‌های صنعتی و معدن، گردشگری و کشاورزی است. در حوزه گردشگری، چون می‌خواهیم سرمایه‌گذاران شناخت بیشتری داشته باشند؛ عمدتاً احداث هتل‌های سه تا پنج ستاره است که مقدمات کار فراهم شده، مجتمع‌های گردشگری، مراکز تفریحی و گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی، واگذاری آب‌درمانی‌ها به بخش خصوصی، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی، پارک‌های جنگلی، دهکده‌های گردشگری، شهرک سلامت با توجه به ظرفیتی که استان اردبیل در حوزه آب‌های گرم و سرد معدنی دارد؛ اینها در حوزه گردشگری که شاخص‌ها را عرض کردم. در حوزه صنعت و معدن هم لازم است این نکته را اشاره کنم که با توجه به ظرفیتی که استان در قطب کشاورزی دارد، ما به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستیم. مثلاً یکی از فرصت‌های ما؛ تولید کاغذ از ضایعات کشاورزی است یا تکمیل زنجیره ارزش در فولاد. دقیقاً در حوزه فولاد به عنوان یکی از قطب‌های کشور طی سال‌های آینده خواهد بود. هفت واحد تولیدی شمش فولاد و آهن را در استان اردبیل داریم که فعال شده‌اند، یک و دو دهم میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی اردبیل است که الان بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و ان‌شاءالله سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. می‌خواهیم این زنجیره را در استان تکمیل کنیم و ظرفیت صادراتی هم در این بخش به کشور‌های حوزه قفقاز و اوراسیا دارد. دومین تکمیل زنجیره ارزش؛ قطعات خودرویی است. در خودرو دو کارخانه بزرگ در استان اردبیل داریم که تولید کامیون، کامیونت و همچنین ماشین‌آلات سنگین راهسازی را الان بالغ بر ۸۰ درصد تولیدات را خودشان انجام می‌دهند. در تولید قطعات خودرو، ظرفیت خوبی در استان است. یکی از زنجیره‌های ارزش ما در حوزه صنعتی هم؛ تکمیل زنجیره ارزش قطعات خودرویی است و سومین زنجیره؛ زنجیره ارزش صنایع سلولوزی است. الان در حوزه تولید‌ام‌دی‌اف، روکش‌های یو‌پی‌وی‌سی در استان ظرفیت خوبی است. زنجیره ارزش نساجی با توجه به این که چندین واحد نساجی را در استان داریم و ظرفیتی که در حوزه کشت پنبه داریم، می‌خواهیم از مزرعه تا تولید و عرضه پوشاک در استان این زنجیره را تکمیل کنیم که در حوزه صنعتی؛ یکی از اولویت‌های ما تکمیل زنجیره ارزش برای ارزش افزوده بالا و صادرات در این بخش است. در حوزه معدنی اشاره کردم؛ سه پهنه معدنی را داریم؛ در مشکین‌شهر، نیر و جنوب استان در حوزه قزل‌اوزن که الان کارخانه تولید کنستانتره در مشکین‌شهر با ظرفیت یک میلیون تن به بهره برداری می‌رسد و هدف‌مان هم فعال کردن ذخیره‌گاه‌های فلزات با ارزش؛ عمدتاً مس و مولیبدن در سطح استان است. از فرصت‌های دیگر؛ بخش کشاورزی است. در بخش کشاورزی ما دو موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ در مفاد برنامه هفتم هم اشاره شده که اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خام‌فروشی؛ یکی از اولویت‌های ما در بخش کشاورزی است. با توجه به این که استان؛ قطب کشاورزی است و چهار و نیم درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین می‌کند، صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی؛ یکی از اولویت‌های استان است. کارخانه فراوری سیب زمینی با توجه به این که یک پنجم محصول سیب‌زمینی کشور در استان اردبیل تولید می‌شود، اما برای این که جلوی خام‌فروشی را بگیریم، باید کارخانه‌های فراوری را توسعه دهیم. کارخانه فراوری محصولات باغی است با تأکید بر فراوری سیب در مرکز استان. کارخانه فراوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تنوع گیاهان دارویی ما در استان اردبیل داریم، مجتمع‌های گلخانه‌ای یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده استان است؛ ۱۶۰۰ هکتار شهرک گلخانه‌ای در استان اردبیل در حال احداث است که ۳۰۰ هکتار عملیاتی شده و ان‌شاءالله با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌خواهیم این بخش را توسعه دهیم و گلخانه‌های کاملاً مدرن، هوشمند و به روز، نه این که گلخانه‌هایی که اگر مصرف انرژی را بخواهیم با بهای عادی در اختیار آنها قرار دهیم، قطعاً زیان‌ده خواهند بود. حوزه شهرک‌های پرورش دام و طیور، مجتمع‌های آبزی‌پروری، پایانه‌های صادرات محصولات کشاورزی، کارخانه‌های بسته‌بندی سبزیجات، احداث سیلو و همچنین پرورش شترمرغ، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی و طرح‌های مشارکتی که ما دو ظرفیت خوب در استان داریم؛ به نام کشت و صنعت پارس و کشت و صنعت مغان.

سؤال: اینها فرصت‌هایی است که در استان اردبیل احصا‌ء شده؛ فرصت‌های قابل توجهی هم هست، اما سؤالی که من با فعالان اتاق اردبیل و بخش خصوصی استان صحبت می‌کردم؛ یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد؛ بحث زیرساخت است. قاعدتاً یکی از اهرم‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری است. در بحث زیرساخت هم اگر بخواهید در حوزه انرژی؛ آب، برق و گاز، حتی بحث ریل، محور‌های مواصلاتی و حتی تعداد پرواز هواپیما‌ها به استان را بگوییم؛ همه اینها مسائلی است که یک سرمایه‌گذار به آن توجه می‌کند. فکر می‌کنید برای این که این فرصت‌ها عملیاتی شود، یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود؛ همین تکمیل زیرساخت‌ها یا حداقل تقویت آنهاست، برای این چه فکری کردید؟

امامی‌یگانه: در حوزه خطوط ریلی می‌خواستم بخش بعدی عرض کنم؛ چون سرمایه‌گذار معمولاً مطالعه می‌کند، قطعاً می‌خواهد سرمایه را جایی ببرد که ارزش اقتصادی داشته باشد، مزیت مرزی برای ما و وجود منطقه آزاد و گمرک بیله‌سوار، قطعاً یک فرصت و از مزیت هاست. تنوع‌ها و نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده؛ تنوع اقلیمی، شرایط آب و هوایی، وجود استعداد‌های گردشگری در همه مناطق استان؛ اینها نعمتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده، اما در حوزه زیرساخت‌ها، نکته‌ای که اشاره فرمودید؛ در حوزه خطوط ریلی اردبیل، راه آهن شیق پروژه بسیار طولانی و قدیمی است، بالای ۲۲ سال است عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده، ولی دولت اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشت. رئیس جمهور دستور ویژه‌ای دادند؛ بالغ بر سه همت برای این پروژه تزریق اعتبار صورت گرفت. فکر می‌کنم هر ماه یک بازدید از این پروژه داشتم. خود وزیر راه و شهرسازی حضور داشتند، معاون وزیر بارها....

سؤال: الان در چه شرایطی است؟

امامی‌یگانه: امسال ان‌شاءالله؛ یعنی اول با تردید می‌گفتیم، چون پروژه‌های عمرانی مؤلفه‌های چندگانه است که مخصوصاً تأمین مالی، ولی امیدواریم ان‌شاءالله این پروژه پایان امسال به بهره‌برداری برسد. طی یک سال گذشته واقعاً تلاش خوبی صورت گرفت، جا دارد تشکر کنم از شرکت ساخت و متولیان امر که خط آهن میانه و اردبیل ان شاءالله به بهره‌برداری می‌رسد.

سؤال: یعنی ان‌شاءالله دفعه بعد که ما در برنامه استاندار خدمت شما باشیم، با خبر افتتاح؟

امامی‌یگانه: اگر عمری باشد و سال بعد خدمت شما باشیم، ان‌شاءالله به بهره‌برداری می‌رسد. در حوزه بزرگراه‌ها و محور‌های مواصلاتی ما الان ۲۵۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان در دست اجرا داریم. در سفر اخیر رئیس جمهور، بالغ بر ۱۰ همت اعتبار هم برای پروژه راه‌آهن اردبیل و محور‌های مواصلاتی استان اختصاص پیدا کرد. تا پایان امسال ما صد کیلومتر بزرگراه را در استان به بهره‌برداری می‌رسانیم. یکی از فرصت‌های توسعه شبکه مواصلاتی استان است.

سؤال: در حوزه انرژی چطور؟

امامی‌یگانه: در حوزه انرژی با توجه به ناترازی که وجود دارد، میزان ناترازی استان؛ ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاوات است، ما سیاست‌گذاری کردیم در زمان پیک ۳۷۵ مگاوات را برنامه‌ریزی کردیم، از طرفی زمین‌های ما با ارزش است، برنامه‌ریزی ما برای نیاز استان بوده و شاید بیشتر از آن، الان ۱۱۰ مگاوات عملیات اجرایی آن شروع شده، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و ما تا سال آینده ان‌شاءالله آن را وارد مدار می‌کنیم که مشکل عمده ما در بخش تأمین انرژی و برق تأمین شود.

سؤال: در مدیریت آب چطور؟

امامی‌یگانه: در حوزه آب، منابع آبی استان به سمتی حرکت می‌کند که ما بتوانیم آبیاری مدرن را در سطح استان توسعه دهیم. تا پایان امسال ۴۰ هزار هکتار از اراضی استان در قالب آبیاری مدرن به بهره‌برداری می‌رسند، این هم موضوعی است که سال‌ها شروع شده و ان‌شاءالله امسال به بهره‌برداری می‌رسد. در حوزه کشاورزی دغدغه دوم؛ مدیریت منابع آبی است.

سؤال: یعنی الان به سرمایه‌گذار‌ها می‌گویید در استان اردبیل از بحث زیرساختی خیال‌شان راحت باشد؛ اگر بیایند و سرمایه‌گذاری کنند، ان‌شاءالله تا یک سال آینده تمام نیاز‌های آنها در حوزه زیرساخت ان‌شاءالله تأمین خواهد شد؟

امامی‌یگانه: بخش عمده‌ای از نیازها، حمل و نقل هوایی را هم اشاره کنم؛ ما در استان دنبال راه اندازی شرکت هواپیمایی

امامی یگانه: مجوز‌های بی نام را ما آماده کردیم که تعدادی را در این همایش انشاالله واگذاری آن به سرمایه گذاران صورت بگیرد. من این نکته را عرض کنم که ما الان با ۵۶ هلدینگ اقتصادی در حوزه‌های مختلف با سرمایه گذاری بالغ بر اشاره فرمودید ۹۰ همت به تفاهمنامه رسیدیم از این میزان می‌توانم عرض کنم که ...

سوال: این‌ها دیگر صد در صد پای کار آمدند، چون صحبت‌ها و مذاکرات انجام شده.

امامی یگانه: بله، صحبت‌ها انجام شده در ماه‌های گذشته و ما خود همایش را یک مطلعی برای شروع عملیات سرمایه گذاری می‌دانیم که اجرا بشود.

سوال: و یک اعلام عمومی

امامی یگانه: دقیقا، از این تعداد هم ۳۸ طرح در صدور مجوز‌های اولیه و تامین زیرساخت‌ها است با حجم سرمایه گذاری ۲۵ همت، یعنی این ۳۸ طرح یک قدم هم از آن ۵۶ طرح جلوتر هستند که در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، صنایع نساجی و در بخش‌های مختلف اقتصادی و گردشگری است که انشاالله این را پیش می‌بریم. من این نکته را جا دارد عرض کنم، در حوزه سرمایه گذاری ما برای همه این طرح‌ها میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و همچنین زمین‌های مورد نیاز، میزان اشتغال همه اقداماتی که لازم است این‌ها را انجام دادیم و کار ما بعد از همایش سنگین‌تر و بیشتر خواهد شد که ما تا پایان سال انشاالله به مردم یک گزارشی بدهیم. بگوییم که اقداماتی که صورت گرفته در طی یک سال گذشته و اقداماتی که بعد از همایش انجام می‌گیرد چه میزان سرمایه گذاری در استان اردبیل در بخش‌های مختلف محقق می‌شود و انشاالله اشتغال زایی ایجاد می‌شود.

سوال: برش برنامه هفتم را هم در آوردید؟ یعنی الان اقدامات خوبی که دارد انجام می‌شود مثلا کدام مواد از برنامه هفتم را دارد محقق می‌کند و استان اردبیل می‌تواند مثلا گزارش بدهد به هیئت دولت که من در برنامه هفتم در این مواد توانستم مثلا به تکالیف خود عمل کنم.

امامی یگانه: در خصوص برنامه هفتم من چند نکته را اشاره کنم هدفگذاری که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصادی است یک موضوع رشد اقتصادی است که در این خصوص اهداف اشتغال یکی از مفاد برنامه است، ما ۱۴ هزار نفر سهم استان است که باید اشتغال ایجاد بکنیم، الان که بنده در خدمت شما هستم، برای ۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده و قطعا این عدد تا پایان سال محقق خواهد شد، در حوزه اشتغال. یکی از مفاد ما ...

سوال: ۱۰ هزار نفر یعنی الان شاغل هستند و برای ایشان بیمه رد می‌شود

امامی یگانه: بله اشتغال ایجاد شده با راه اندازی واحد‌های مختلف اقتصادی، پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی که دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد قطعا این عدد محقق خواهد شد. یک موضوع دیگر بهبود فضای کسب و کار است. در این حوزه در طی یک سال گذشته رتبه استان از ۲۶ به ۲۰ کشوری رسیده و این هم برمی گردد به آن برنامه ریزی که صورت گرفته عرض کردم طی یک سال گذشته.

سوال: الان می‌توانید به مردم بگویید که در قانون تسهیل صدور محوز‌ها خیلی بی طرف چند درصد دارد در استان اردبیل اجرا می‌شود؟ می‌توانید یک عدد بگویید؟

امامی یگانه: ما برای صدور مجوز‌ها هم مرکز خدمات سرمایه گذاری را راه اندازی کردیم که در حداقل زمان صدور مجوز‌ها انجام بشود. اما این رتبه هم برای ما مورد قبول نیست واقعیت، ما به دنبال این هستیم که استان بیاید جزء ۱۰ استان برتر کشور در حوزه بهبود فضای کسب و کار، در این مسیر قرار گرفته استان، طبق گزارشی که اتاق بازرگانی اعلام کرده، من درصد مشخصی را نمی‌توانم بگویم.

سوال: مثال بزنید، مثلا اگر فرض مثال من بخواهم فردا یک مجوز تولیدی را بگیرم چقدر زمان می‌برد. از فردا صبح که شروع کنم چقدر زمان می‌برد.

امامی یگانه: بستگی به نوع طرح‌ها دارد.

سوال: درست است، برخی که اصلا آنی است

امامی یگانه: ممکن بعضی طرح‌ها خدماتی طی ۲۴ ساعت، طی ۳ روز ولی به حداقل زمان، یعنی قبلا وقتی می‌گفتند ۹ ماه، ۱ سال ممکن است ما الان این را رساندیم به یک ماه حداکثر.

سوال: الان حداکثر کسی که اقدام کند نهایتا در یک ماه مجوز می‌گیرد

امامی یگانه: قطعا مگر این که در حوزه مختلف باشد.

سوال: راجع به نمایشگاه اکسپو هم یک توضیحاتی بفرمایید آنجا الان چه خبر است؟

امامی یگانه: من خواستم برنامه هفتم را یکی دو مفاد را هم اشاره کنم. یک موضوع در مفاد برنامه هفتم مردمی سازی اقتصاد است. در این حوزه شرکت تعاونی‌های مردمی که تشکیل شده یک بخشی از کار است و همچنین تعاونی‌هایی که من می‌توانم مثال بزنم پایاب سد خودآفرین ظرفیتی که دارد تقریبا ۳۷ هزار هکتار است، ۶۴ تعاونی و اتحادیه تشکیل شده و واگذاری امور به خود مردم صورت گرفته است. یا در حوزه حمایت و توسعه مهارت یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌ها است، ما ۳ هنرستان جوار را در واحد‌های صنعتی مان راه اندازی کردیم برای افزایش مهارت و ...

سوال: تحقق شعار نزدیکی صنعت و دانشگاه

امامی یگانه: دقیقا، صدور ۸۰۰ مجوز تاسیس و سرمایه گذاری را داشتیم با ارزش ۲۴ همت و اشتغال زایی در حوزه‌های مختلف.

سوال:الان بحث اشتغال دارید می‌فرمایید؟

امامی یگانه: بله ۸۰۰ مجوز تاسیس در حوزه سرمایه گذاری که یکی از اولویت‌های برنامه هفتم است. نظارت بر منابع بانکی و مالی که یکی از مفاد برنامه هفتم است تشکیل مستمر شورای هماهنگی بانک‌ها است شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اقداماتی که در راستای تامین تسهیلات مورد نیاز برای واحد‌های اقتصادی استان صورت می‌گیرد. این نکته را اشاره کنم در سفر آقای رئیس جمهور هم بالغ بر ۱۶ و نیم همت تسهیلات بانکی برای واحد‌های اقتصادی استان در نظر گرفته شد که یک فرصتی را. ۵۰۰ میلیون دلار ارزی هم با دستور وزیر محترم صمت در اختیار انشاالله واحد‌های اقتصادی استان برای تامین مواد اولیه و ادوات و تجهیزات و ماشین آلات قرار می‌گیرد.

سوال: من در گزارش‌هایی که می‌خواندم ۱۰۰ غرفه دارند ۲۸ واحد صنعتی در ۱۰۰ غرفه در اکسپوی ۲۰۲۵ اردبیل قرار است تولیدات صادراتی خودشان را عرضه کنند. توضیحات بیشتری دارید؟

امامی یگانه: نمایشگاه اشاره فرمودید یک فرصتی را ما فراهم کردیم هم هلدینگ‌های داخل کشور که علاقمند به سرمایه گذاری هستند در این نمایشگاه شرکت می‌کنند، هم سرمایه گذاران و واحد‌های اقتصادی خود استان حدود ۱۰ کشور خارجی هم اعلام آمادگی کردند که در نمایشگاه شرکت می‌کنند در حاشیه نمایشگاه نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی بین رایزنان بازرگانی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین سرمایه گذاران استانی تشکیل خواهد شد. امروز هم ما یک جلسه بسیار خوبی را در اتاق بازرگانی استان یک جلسه‌ای که ۳ و نیم ساعت طول کشید هم کارآفرینان استان، هم مدیران دستگاه‌های دولتی و هم رایزنان کشور‌های مختلف حدودا ۱۵ کشور حضور داشتند، فرصت‌های استان کاملا مطرح شد، فرصت‌هایی که در آن کشور‌ها هست برای همکاری‌های مشترک تشریح شد به نظر من این یک جلسه بسیار خوبی بود. اما این نکته را عرض کنم که ما در ۱۰ عنوان بسته‌های سرمایه گذاری پیشران برای استان اردبیل مشخص کردیم، یکی در حوزه معدنی است، شهرک تخصصی مس است، شهرک‌های گلخانه‌ای است که این‌ها عدد شان بالا است یعنی شهرک تخصصی مس سرمایه گذاری ۸ همت اشتغال زایی برای دو هزار نفر، شهرک گلخانه‌ای ۵۰۰ هکتار است، با سرمایه گذاری ۱۲ همت، گردشگری سلامت که مشخص شده و زمین هم تعیین شده ۶۸ هکتار است با سرمایه گذاری ۸ همت، تولید فیبر نوری از سیلیس است از ظرفیت‌های معدنی استان با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۴ همت، شهرک صنایع تبدیلی در منطقه آزاد استان است که ما می‌خواهیم انشاالله با توجه به ظرفیتی که منطقه آزاد دارد بعنوان یک هاب صنایع تبدیلی و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه تبدیل بشود با ظرفیت ۲۱۵ میلیون تن و سرمایه گذاری ۴ همت، تولیدات گوشت قرمز و مجتمع‌های دامپروری است که ۳۳ هزار راس است با سرمایه گذاری ۶ همت. مجتمع‌های اب درمانی و هتل ۵ ستاره و پتروشیمی و پتروپالایش که ما در این زمینه ظرفیت ۴ میلیون متر مکعب گاز را هم داریم. شهر هوشمند در شهر سرعین که یک ظرفیت بسیار خوب گردشگری هست ما این را آماده کردیم در قالب ۱۰ بسته سرمایه گذاری پیشران در استان اردبیل که انشاالله در اختیار در حوزه‌های مختلف ایجاد کند.

سوال: یک نکته‌ای که الان برای من مهم است ما به صورت عام داریم تلاش می‌کنیم نقدینگی که در سطح کشورمان وجود دارد را از بازار غیر مولد بیاوریم در بازار مولد و همین مجوز‌های بی نام و فرصت‌های سرمایه گذاری، اما این‌ها نیاز به مشوق دارد و سرمایه گذار و سرمایه هم می‌رود جایی که بتواند درآمدی بیشتر از بازار غیرمولد، همین نرخ و ارز و سکه و دلار و این‌ها، این به صورت عام آن، به صورت اختصاصی در استان شما هر چه من گشتم چیزی به نام مشوق ندیدم، شما الان به سرمایه گذارتان چه مشوقی می‌دهید که نرود در آذربایجان شرقی مثلا سرمایه گذاری کند بیاید در اردبیل سرمایه گذاری کند یا مثلا نرود در همدان بیاید این جا، این مشوق در استان شما چیست؟ برای این فکری کردید؟ مثلا در حوزه بیمه، در حوزه مالیات، در حوزه زمین یا هر مشوقی که شما فکر می‌کنید.

امامی یگانه: موضوع اول و مشوق اول همان یکی از دغدغه‌های بسیار عمده برای سرمایه گذاران ما است تسهیل صدور مجوز‌ها است که این یک فرآیند انجام می‌شود در حوزه تسهیلات بانکی با توجه به رایزنی هاییکه ما انجام دادیم با مدیر عامل بانک‌های کشور الان زمینه خوبی برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران است. زمین‌ها را ما میتوانیم شناسایی کردیم با حداقل شرایط در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهیم. تامین منابع آبی در استان آنچنان مشکل خاصی ندارد در بخش‌های مختلفی یکی از مزیت‌های استان است. مزیت دیگر استان مزیت مرزی استان است که یک ظرفیت خوبی است در این حوزه و مشوق‌هایی که قطعا می‌توانیم در حوزه‌های مختلف در اختیار سرمایه گذاران مختلف قرار بدهیم.

سوال: فکر می‌کنید مزیت را برای استان اردبیل ایجاد می‌کند که سرمایه گذار راغب شود بیاید در استان اردبیل

امامی یگانه: بله

سوال: یک نکته‌ای الان روی بحث تسهیلات به آن اشاره کردید و در صحبت هایتان گفتید ۱۶ و نیم همت مصوب سفر رئیس جمهور بوده بودجه‌ای که در اختیار بحث تولید و صنایع کوچک قرار بگیرد. من با بخش اتاق که صحبت می‌کردم یک نامه‌ای را جزو دغدغه‌های بخش خصوصی است. بعد از این که سفر آقای رئیس جمهور اتفاق می‌افتد یک نامه‌ای از بانک مرکزی در ۲۶ شهریور این نامه به بانک‌های استان شما زده می‌شود، در نامه آمده گفته که در خصوص چگونگی توزیع تسهیلات بانکی دور اول سفر رئیس جمهور به استان اردبیل جهت آگاهی و اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و فلان و فلان و فلان، گفته که رعایت تعادل منابع و مصارف آن بانک و تامین مالی طرح‌ها طی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ملاک است. وقتی می‌گوید منابع و مصارف قاعدتا دیگر دست بانک بسته می‌شود یعنی اقای رئیس جمهور آمدند یک مصوبه‌ای داشتند ۱۶ و نیم همت، بلافاصله که رفتند یک نامه از بانک مرکزی می‌آید آقای بانک‌های فلان شما باید بر اساس منابع و مصارف تان تسهیلات را بدهید، قبلا هم بر اساس منابع و مصارف بوده الان پس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ اگر این نامه بانک مرکزی را ملاک قرار بدهیم یعنی هیچ چیز دست واحد تولید ما را نخواهد گرفت. چه می‌خواهید برای رفع این مشکل کنید؟

امامی یگانه: این یک دغدغه‌ای بود که هم خود واحد‌های اقتصادی ما مدیران دستگاه‌ها داشتند و کاملا به جا فرمودید، آن که ما در تهران طی جلسات مختلفی که در نهاد ریاست جمهوری و حتی کارشناسانی که از نهاد در استان حضور پیدا کردند، استان نیاز به حمایت دارد، این که ما بخواهیم در قالب منابع و مصارف تعریف بکنیم قطعا فرآیند کار هم طولانی خواهد شد، پیشنهاد ما و پیگیری ما در این موضوع در این راستا بوده که بدون رعایت منابع و مصارف باشد و الان هم ...

سوال: قاعدتا هم باید از منابع خارج از شمول در اختیار و کنترل شده نهاد این بودجه اختصاص داده شود، اگر قرار باشد برویم سراغ منابع و مصارف در واقع چیزی دست شان را نمی‌گیرد.

امامی یگانه: مشکل ایجاد می‌کند، الان خود ما هم که رایزنی می‌کنیم با مدیران عامل بانک‌های کشور، خارج از منابع و مصارف درخواست می‌کنیم تسهیلات بانکی را.

سوال: پس این دغدغه بخش خصوصی را می‌پذیرید؟

امامی یگانه: بله.

سوال: من داشتم تسهیلات بانک‌های استان شمال را چک می‌کردم حتی ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت شان تسهیلات دادند. این یعنی این که نهایت همکاری را خواستند با بخش تولید انجام بدهند، اما بیشتر از این دیگر واقعا آن منابع و مصارف به ایشان اجازه نمی‌دهد حالا واقعا اگر این بخواهد ملاک عمل قرار بگیرد چیزی از آن مصوبات و نقدینگی و منابع دست بخش خصوصی ما را نخواهد گرفت.

امامی یگانه: ما پیگیری انجام می‌دهیم از طریق بانک مرکزی هم این موضوع دغدغه ما است هم دغدغه نمایندگان استان، واحد‌های اقتصادی و مدیران دستگاه‌ها، چون مصوبه سفر آقای رئیس جمهور است قطعا محقق خواهد شد یکی از مزیت‌های سفر آقای رئیس جمهور هم این است که اعتباراتی که در حوزه عمرانی هم به استان‌ها تخصیص داده می‌شود و برای اردبیل هم نزدیک ۲۰ همت بود، تخصیص صد در صد خواهند داشت. ما الان جلسات مرتبی را برگزار می‌کنیم و خود نهاد هم بعد از ۶ ماه ورود پیدا می‌کند به قضیه این که انشاالله ...

سوال: یک نکته دیگر که دغدغه بود بحث منطقه آزاد شما بود ۸ سال پیگیری کردید بعد حدود برج ۲ امسال بود فکر می‌کنم کلنگ زنی شد، اما تا به الان حتی آن تقسیم بندی داخل و آن کار‌هایی که باید بعد از این مصوبه انجام می‌شد تا الان که تقریبا هفت ماه دارد می‌گذرد هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی انتقاد و گله دارند که این منطقه آزاد ما فقط اسم بوده و کلنگ زنی و در این ماه‌ها علیرغم ظرفیت خوبی که در استان وجود دارد. دلیل چیست؟

امامی یگانه: در خصوص منطقه آزاد من این نکته را عرض کنم کش و قوس‌های فراوانی در سال‌های گذشته داشته، شناسایی نکته و بحث‌هایی که در این زمینه بوده، مصوبه‌ای که ما داشتیم یک نکته فعلا همان منطقه بیله سوار مصوب شده حدود ۱۵۰۰ هکتار است، منطقه آزاد اردبیل منطقه تجاری اردبیل و بیله سوار، چون ما مجوز گمرک گرفتیم تحت عنوان منطقه آزاد اردبیل و بیله سوار مطرح شد، ۷۵ هکتار تملک زمین صورت گرفته است، هیئت مدیره سال گذشته مشخص شد اقداماتی که صورت گرفته راه اندازی بخش تجاری است، یعنی قسمت گمرکی منطقه آزاد مجوز آن صادر شده برای ثبت کالا‌های تجاری. راه اندازی واحد ثبت شرکت‌ها است، حدود ۱۱۰ شرکت ثبت شدند. بالغ بر یا نزدیک ۷۰ مورد تایید شده و صدور مجوز شناسه انجام گرفته است. نهایی نمودن طرح جامع و نقشه منطقه برای واگذاری به پیمانکار است که مراحل پایانی آن را انجام می‌دهند و انشاالله بعد از این حصارکشی و تعیین محدوده وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

سوال: یک مقداری به نظرم دیر شده، چون این کار‌ها برای قبل از این که اجرایی شود از برج ۲ تا الان مردم توقع داشتند یا بخش خصوصی توقع داشت که این وارد فاز عملیاتی شود.

امامی یگانه: ۱۰ تفاهم نامه را من دیروز صحبت می‌کردم با مدیر عامل، ۱۰ تفاهمنامه را اماده کردند برای همایش سرمایه گذاری که انشاالله وارد فاز عملیاتی بشود.

سوال: یک نکته راجع به بحث شما الان من ترکیب میهمانان شما را چک کردم واقعا ترکیب میهمانان خوبی دارید بدون تعارف بگویم هم در بخش داخلی هم در بخش خارجی، حالا ما شهر‌های مختلفی را دیدیم همین بحث‌های سرمایه گذاری ترکیب میهمانان شما ترکیب خوبی است واقعا چه در حوزه داخلی، چه میهمانان خارجی شما، اما یک نکته وجود دارد ما وقتی الان داریم می‌بینیم بحث میزان سرمایه گذاری‌های خارجی را شما هم اشاره کردید یک بخش زیادی الان ما سرمایه گذاری خارجی می‌خواهیم بخش زیادی از حوزه سرمایه گذاری خارجی مان که در یکی دو سال اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم روند نزولی دارد. وقتی راجع به آن بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این‌ها در آن قانون سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور این قانون قدری پیچیده شده، الان یک سرمایه گذار خارجی وقتی می‌خواهد بیاید در کشور ما سرمایه گذاری کند می‌خواهد آن درآمد خود را خارج کند و ارز صادراتش را در بحث پیمان سپاری ارزی در سرمایه گذاری خارجی شده یک دغدغه. این نیاز دارد اگر قرار است این جا با این همه فعالیت‌های خوبی که شما انجام دادید اتفاق مبارکی بیفتد و سرمایه گذار خارجی بیاید واقعا سرمایه گذاری کند و این مشکل حل شود و آنها راغب شوند که نه در استان اردبیل در کل ایران بیایند سرمایه گذاری کنند با این دغدغه چه کردید؟

امامی یگانه: ما جلسات مختلفی را هم در خدمت وزیر محترم اقتصاد این موارد مطرح شد، معاونین وزیر اقتصاد که در همایش حضور دارند، این هم دغدغه بخش خصوصی است و هم دغدغه دستگاه‌های دولتی، بالاخره تسهیل شرایط باید صورت بگیرد بعضی از مقررات باید اصلاح بشود، حتی برخی از قوانین هم باید اصلاح بشود. ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که این را می‌توانم بگویم طبق ارزیابی‌هایی هم که صورت گرفته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یکی از شورا‌های می‌توانم بگویم جزء ۵، ۶ استان برتر کشور است ما احصا و شناسایی بیش از صد مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار را احصا کردیم و اعلام کردیم.

سوال: و این‌ها تا حل نشود ما نمی‌توانیم آن جذب سرمایه گذار خارجی را آن طور که باید در کشورمان و در استان اردبیل داشته باشیم.

امامی یگانه: دقیقا این فقط در حوزه مقررات و آیین نامه‌ها نیست ما در حوزه بانکی هم این مشکل را داریم. اصلاح فرآیند‌ها در حوزه بانکی یک ضرورت است.

سوال: ولی نمی‌شود به یک سرمایه گذاری خارجی بگویید آمدی این جا سرمایه گذاری کردید نمی‌توانید درآمد خود را خارج کنید. با سرمایه گذار‌ها صحبت کنید و خیال شان را راحت کنید آن پیامی که باید بدهید بعنوان مزیت استان اردبیل در حوزه سرمایه گذاری.

امامی یگانه: من عرض کنم که الان نگاه دولت و حتی مقام معظم رهبری امسال را سال سرمایه گذاری برای تولید مطرح کردند طی یک دهه گذشته هم دغدغه ایشان در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری بوده است من یک مثال عرض کنم، ما ۱۰ همت امسال اعتبارات ملی به استان مان است. حالا این محقق بشود صد در صد هم ۱۰ همت است، در حالی که ما اگر این سرمایه گذاری‌ها را انشاالله انجام بدهیم حداقل ۵۰ همت سرمایه گذاری برای استان اردبیل در حوزه‌های مختلف ایجاد میشود این حوزه سرمایه گذاری یک حوزه بسیار روشنی است من این نوید را بدهم به خدمت سرمایه گذاران محترم، با اختیاراتی که آقای رئیس جمهور به استانداران دادند این موضوع واقعا بی سابقه است من وزارت کشوری هستم ۲۵ سال است در مجموعه استانداری اردبیل بودم تابحال ندیدیم که اینقدر استانداران اختیار داشته باشند. ما در خدمت سرمایه گذاران هستیم هر موضوعی را انتخاب کنند مالک فرآیند خود ما باشیم و در کنار سرمایه گذار باشیم.